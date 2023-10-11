Среда, 11 Октября 2023 17:41

АрмИнфо.Единовременную помощь в размере 100 тысяч драмов уже получили более 52 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Об этом 11 октября на брифинге сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян.

По ее словам, Министерством труда и по социальным вопросам запущена еще одна платформа, с помощью которой можно проследить за процессом оказания поддержки в режиме онлайн. Для этого необходимо ввести имя, фамилию, определенные идентификационные данные, после чего будет получено подтверждение, является ли данное лицо бенефициаром программы или нет, будет ли платеж произведен банком или платеж уже осуществлен. <Если возникнут какие-либо проблемы с отклонением, об этом также будет сообщено на данной платформе, которая работает на сайте dimum.ssa.am>, - отметила Багдасарян.

Она добавила, что параллельно с этим процессом уже рассматриваются заявления от несовершеннолетних. Из зарегистрированных на данный момент 30 тысяч детей уже поданы заявления на 21 690. Эти заявления сейчас рассматриваются Министерством труда и по социальным вопросам. По последним данным Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, на сегодняшний день в образовательных учреждениях Армении обучаются 12 167 детей из Нагорного Карабаха, в том числе, в Сюнике - 504, в Вайоц Дзоре - 243, в Гегаркунике - 586, в Арарате - 1710, В Котайке - 2124, в Арагацотне - 2124. 564, в Армавире - 1045, в Шираке

- 486, в Лори - 702, в Тавуше - 364, в Ереване - 3839.

Число пациентов, переведенных из Нагорного Карабаха в Армению в результате военных действий и взрыва недалеко от Степанакерта и получающих лечение в различных медицинских центрах столицы, составляет 234 человека. Состояние 76 из них тяжелое, 11 - крайне тяжелое. Состояние здоровья 7 детей средней степени тяжести, им оказана соответствующая медицинская помощь. Назели Багдасарян сообщила, что несколько пациентов были переведены в другие страны - Болгарию, Францию, Испанию и другие страны с целью наблюдения за их здоровьем. На сегодняшний день на учете в поликлиниках состоят 21 743 соотечественника, вынужденно перемещенного из Нагорного Карабаха. <Процесс регистрации еще продолжается. Это помогает провести реалистичную оценку потребностей, чтобы правильно организовать дальнейшее медицинское обслуживание>, - подчеркнула пресс-секретарь.