Среда, 11 Октября 2023 17:40

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома квартала “Багреванд” во 2-ом Норкском массиве; частные дома квартала “Сирох Сртер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже; жилые дома 53/14, 53/15, 55/13, 57/12, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 67, 69 на улице Арташисяна, жилые дома 48, 50, 52, 57а, 59а на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 40, 42, 44, 46, 48 на улице С. Зоравара, частные дома на улице С. Зоравара, жилые дома 45, 47, 49, 51, 53, 53/33 на пр. Аршакуняца, жилые дома 3, 5, 7, 9, 9А, 9/1, 19, 19а, 21, 35, 42, 44, 48, 56а, 56б на улице Гарегина Нжде, жилые дома 27/1, 27/2 на улице Гарегина Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 13, 13а, 13б, 15 на улице Маиси 9, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 20а, 20б, 20г на 2-ой улице Верин Шенгавит, частные дома на 1-ой и 2-ой улицах Верин Шенгавита, детский сад N133, школа N144, частные дома на улицах Мадояна, Котовского, Мусаеляна, Одессы, Додохяна, Раздана, Патканяна, жилые дома 1, 1а, 1/2, 1/3, 3 на улице Манандяна, жилые дома 1, 2, 55 и частные дома на улице Низми, жилой дом 28а на улице Манташяна;

11:00-15:00 адреса: 74/1, 74/2 на 1-ой улице Гаджегорцнери;

11:00-17:00 частные дома 16-36 на 4-ом переулке Баграмяна, жилые дома 39, 41, 41/3 на пр. Комитаса, жилой дом 11 на улице В. Папазяна, жилые дома 18, 113, 119-121 на улице В. Амбардзумяна, жилые дома 112, 118 на улице А. Аветисяна, жилой дом 46/81 на улице Таиров, частные дома 1-369 в кв. “Норагюх” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 31, 32г, 32в на улице Ленинградяна, жилые дома 24, 30А, 30Б, 24/2 на улице Себастия;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично села Бюракан, Агарак, Парпи, Техер, Ахдзк, Газараван, Оргов и село Базмахбюр;

в Араратской области:

10։30-12։30 частично улицы Маркса и Товмасяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично сеа Арпи и Хндзорут;

в Котайкской области:

11։00-16։30 общины Аргел, Карашамб, Тегеник, садоводческие компании ‘Сапфир”, “Аргел”, “Бжишкнер”, ‘Наири”, ‘Труд”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 ООО “Арцап Хндкацорен”, “Арцап Шин”, “М. М. энд. Р”, “Галаксия Концерн”, “Алик артадракан кооператив”, ЧП “Артем Петросян”, “Паргев Шахбазян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

12։00-16։00 села Благодарное, Меграовит, Норамут;

в Тавушской области:

12:00-13:00 и 14:50-15:00 квартал ‘Тахта”, частично улицы Орджоникидзе, Мясникяна, Саят-Новы, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

в Ширакской области:

11:00-17:00 село Пемзашен в Артикском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 38, 39, 41 в 4-ом квартале Давташена, жилые дома 22/1, 22/2, 26 на улице Себастия и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 27, 29, 33, 31, 31/1, 35, 36, 38, 40, 42, 44 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N31, жилые дома 125/3, 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице; 37փ. 125-135 на 37-ой улице; 41փ. 68-119 на 41-ой улице Нор Ареша; жилые дома 8/2, 8/3 на улице Аванесова, улицы Аванесова 1, 2; жилые дома 1, 4, 6, 7, 7/1, 7/2, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аванесова, жилые дома на 1-ой улице Аванесова, жилые дома 2, 4, 6, 8, 8/1 на 2-ой улице Аванесова, жилые дома 1, 3, 5 на 4-ой улице Аванесова, жилые дома 4, 6, 10, 12 на улице Хагаг Дон, частный дом 138 на улице Арцаха и частный дом 103 на улице Сарми;

11:00-15:00 частный дом 10 на переулке 2а улицы Нубарашен, частные дома 22-25 на улице Давида Бека и частные дома 12-24 на 2-ом переулке Давида Бека;

11:00-17:00 жилые дома 9-11/1 на улице Паруйра Севака, жилой дом 40 на пр. М. Баграмяна, здание НС, гостиница “Эребуни” (односторонне), кинотеатр “Айрарат” (односторонне), жилой дом 45 на улице Бюзанда, жилой дом 46/81 на улице Таиров, частные дома 1-369 в кв. “Норагюх” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 21 на улице Нансена, жилые дома 25, 27, 29 на улице Лвовяна, комплекс “Шахид Фахмиде” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; частные дома квартала “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж;

в Араратской области:

10:00-11:00 частично села Айгаван, Авшар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:00 частично села Суренаван и Нор Кянк;

11:00-12:00 частично улицы Шаумяна, Ханджяна, Исаакяна, Еркатуаиннери в городе Арарат;

10։30-12։30 частично улицы Маркса и Шаумяна в городе Арташат;

14։00-16։00 частично села Таперакан и Урцаландж;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 села Сараван, Сараландж, Угедзор; частично село Арпи;

в Котайкской области:

13:00-14:30 абоненты ''Трест Шининдустриа”, “СДМ кентрон”, “ЖБК”, “Фузор бетон” в городе Раздан;

в Гегаркуникской области:

12.00-14.00 село Норатус полностью, абоненты-жильцы территории под названием “Каранк”, здания школ NN1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N2, газозаправочная станция “Анд-Мариам”, асфальтовый завод “ЧШШ”, ООО “Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс “Верадардз”, станция оператора компании “Юком” в селе Норатус;

в Лорийской области:

11։00-17։00 квартал “Узбекакан” в городе Спитак; села Лернаван, Джрашен, Сарамеч, Лернапат, Алавар.