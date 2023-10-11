Среда, 11 Октября 2023 17:08

АрмИнфо. В Армении произошло землетрясение. Об этом говорится в сообщении Спасательной службы МВД РА.

Согласно источнику, землетрясение магнитудой 3,0 зафиксировано 11 октября в 16:00 в 18 км к северу от города Джермук. В эпицентре сила подземных толчков составила 4 балла.

Землетрясение силой в 2-3 балла ощущалось в городе Джермук, в селах Гндеваз и Кечут Вайоцдзорскоой области, а также в селе Карчахпюр

Гегаркуникской области, где сила подземных толчков была равна 2 баллам.