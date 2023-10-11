Среда, 11 Октября 2023 16:24

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Владимир Варданян отреагировал на выступление депутата азербайджанского парламента Самеда Сеидова, представившего пленарном заседании ПАСЕ доклад о вызовах, связанных с проявлениями крайне правых идеологий.

"Время от времени мне хочется здесь помолчать, ничего не говорить, потому что очень часто у меня такое ощущение, что все говорят, но никто не слушает. Действительно, крайне сложно не согласиться с докладчиком, с его докладом, - конечно же, ультраправую идеологию необходимо осудить. Мы должны бороться с нетерпимостью, расизмом, ксенофобией, антиисламскими движениями, но, к сожалению, лицемерие дошло до того, что об этом явлении легко говорить, не оглядываясь на себя. Г-н Сеидов, вы коснулись всех развитий, однако ничего не сказали об армянах, об антиармянской риторике, существующей в некоторых странах Совета Европы. Вы этого не сказали, и я понимаю Вас. Вы не хотели включать в свой доклад случаи спонсируемой государством ультраправой идеологии. Вы не хотите об этом говорить, и я Вас опять-таки вполне понимаю. Вы знаете, сегодня никто не называет себя фашистом или нацистом, но мы-то прекрасно понимаем, что в основе новых расистских идеологий лежит другое явление - расовая ненависть, которая очень хорошо маскируется под разными красивыми названиями, вроде ультраправая идеология>, - отметил Варданян.

Он добавил, что в то самое время, когда в ПАСЕ обсуждается доклад об ультраправых идеологиях, его участники становятся свидетелями ряда выступлений, которые являются блестящими проявлениями крайне правых идеологий. <Вот почему я говорю, что, возможно, лучше промолчать. Я не могу проголосовать за этот проект по вышеуказанным причинам, но хотел бы спросить г-на Сеидова: если через несколько лет ваши дети и внуки придут к Вам и спросят, что случилось с армянами в Нагорном Карабахе, какой ответ Вы дадите?", - задал вопрос армянский парламентарий.