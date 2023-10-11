Среда, 11 Октября 2023 16:09

АрмИнфо.Для того, чтобы остановить в Европе распространение правого экстремистского радикализма, Совет Европы должен выполнить свою очень важную домашнюю работу по самоочищению и прекращению членства в своих рядах авторитарных государств. Об этом в ходе обсуждений доклада <Вызовы правоэкстремистской идеологии демократии и правам человека в Европе", состоявшейся в рамках осенней сессии ПАСЕ, заявил член армянской делегации в ПАСЕ Армен Геворкян.

Он отметил, что по меньшей мере странно, что о демократии говорят представители страны, которая провела полную этническую чистку коренного армянского населения Нагорного Карабаха. <В основе правых экстремистских идеологий заложены националистические, ксенофобские, воинственные и авторитарные настроения. Все это присутствует в Азербайджане на протяжении десятилетий. Недавняя этническая чистка в Нагорном Карабахе должна беспокоить не только армян. Создание таких прецедентов послужит стимулом к военной агрессии для многих других диктатур, обладающих большими запасами природного газа и нефти, и будет способствовать наступлению правоэкстремистской идеологии. Сегодня Азербайджан незаконно и аморально удерживает в плену большое количество армян. Среди них есть люди, которые были избраны на демократических выборах в течение последних 25 лет и, будучи законными представителями своего народа, вели его к свободе и самоопределению. Напротив, Азербайджаном ровно 30 лет управляет одна и та же семья. Является ли это формой правоэкстремистской идеологии или новым типом демократии, взращиваемой под эгидой Совета Европы?>,

- задал вопрос Геворкян.

Депутат напомнил, что в апреле передал руководству ПАСЕ подготовленный в соавторстве с ним доклад <Милитаризация религии и ее последствия для европейской демократической безопасности>. Доклад подготовлен с целью предоставить Ассамблее доказательства некоторых проявлений государственной практики, сформированной правительствами Азербайджана и Турции, которые направлены на нарушение прав человека армян на расовой и религиозной почве. Доклад показал, что правительства этих стран сговорились злоупотребить европейскими либеральными законами и ценностями и осмелились создавать противоречия внутри Европы и против Европы через имеющиеся <лазейки>. Главной целью Анкары и Баку, на мой взгляд, было и остается создание новых форм солидарности в Европе как разменной монеты в отношениях с европейскими государствами. Эти попытки активно использовать структуры турецкой диаспоры в Европе являются не чем иным, как попытками вооружиться религией в мультикультурных европейских обществах, что может поставить под угрозу европейскую безопасность. Подводя итог своему выступлению, должен сказать, что для того, чтобы остановить распространение правого экстремистского радикализма, Совет Европы должен выполнить свою очень важную домашнюю работу по самоочищению и прекращению членства в нем авторитарных государств", - заявил депутат.