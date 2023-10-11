Среда, 11 Октября 2023 15:00

АрмИнфо. Специальный советник генсека ООН по предупреждению геноцида Алис Вайриму Ндериту вновь выразила обеспокоенность в связи с текущей ситуацией в регионе Южного Кавказа, в частности, в связи с тем, что, как сообщается, всего за неделю в Армению прибыли более 100 600 беженцев, в том числе 30 000 детей.

"Я призываю приложить все усилия для защиты и обеспечения прав этнического армянского населения, которое остается в этом районе, и тех, кто уехал. Необходимо, в том числе, обеспечить право на возвращение, которое должно быть приоритетным", - подчеркнула Специальный советник. Она поддержала призыв Верховного комиссара ООН по правам человека о том, что права внутренне перемещенных лиц и лиц, "находящихся в положении, сходным с положением беженцев", должны соблюдаться в полном объеме.

Вайриму Ндериту приняла к сведению заверения Азербайджана, связанные с защитой армянского населения и прав этнических армян. Она также приветствовала решение Баку предоставить ООН доступ для оценки гуманитарной ситуации в этом районе.

В то же время она подчеркнула необходимость активных усилий по обеспечению безопасности этнического армянского населения. "Эти позитивные шаги необходимо продолжать, в том числе путем предоставления полного гуманитарного доступа", - заявила Специальный советник.

"Я призываю правительство Азербайджана предпринять шаги по созданию всеобъемлющего плана в этом отношении, включающего меры по обеспечению права на возвращение тех, кто бежал, а также конкретные шаги по обеспечению прав и защиты меньшинств, что является краеугольным камнем международного права в области прав человека", - отметила Специальный советник, передает пресс-служба ООН.

Она также подчеркнула необходимость всестороннего расследования заявлений о нарушениях, включая сообщения о жертвах среди гражданского населения, и, в случае обоснованности, принятия мер в соответствии с международными стандартами в области прав человека и гуманитарного права.

Ндериту также повторила свой призыв активизировать диалог для предотвращения дальнейшей военной эскалации и насилия, а также для содействия устойчивому миру в регионе: "Регион слишком долго был свидетелем циклического насилия. Последствия для гражданского населения всегда были разрушительными. Риск совершения жестоких преступлений сохраняется. Все люди в регионе заслуживают будущего, свободного от насилия и страха. Это требует конкретных действий для обеспечения прочного мира, а также для устранения и преодоления глубоких травм, недоверия и разделения, которые существуют между общинами".