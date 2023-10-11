Среда, 11 Октября 2023 13:54

АрмИнфо.В вопросе избрания мэра Еревана никаких сюрпризов не произошло. Произошло то, что несколько дней назад предсказывала партия <Национальный прогресс>. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер партии, экс- мэр столицы Армении Айк Марутян.

"Хочу напомнить, что, по итогам выборов 17 сентября, правящая в стране партия "Гражданский договор" получила в Совете старейшин меньшинство - 24 голоса, следовательно, у оппозиции был реальный шанс отвергнуть <ГД>, если бы хотя бы 33 члена Совета старейшин проголосовали в пользу кандидата от оппозиции. Все оппозиционные партии могли также бойкотировать заседание Совета старейшин 10 октября, предотвратив тем самым воспроизводство "ГД" в Ереване. Но партия <Республика> продемонстрировала, что она на самом деле - отнюдь не оппозиционная, и избрала кандидата от <ГД>. Другими словами, давайте зафиксируем, что проголосовавшие за партию <Республика> избрали <ГД>. Что касается партии <Общественный голос>, то она сперва пыталась продать свои голоса оппозиции, взамен требуя какие-то должности. Мы еще тогда заявили, что данное предложение незаконное: начальники управлений избираются в конкурсном порядке и не могут быть предметом политической договоренности. Потом выяснилось также, что у <Общественного голоса> вообще, не хватает голосов, поскольку один из их списка - в тюрьме, а другой - за границей. Конечно, эти люди могли отказаться от своих мандатов и уступить место другим, но, непонятно почему, они этого не сделали. Посему, если <Общественный голос> действительно был против ГД, то все, что им нужно было сделать, - бойкотировать заседание и исключить избрание кандидата от <ГД>. Но этого не произошло. То есть, здесь также зафиксируем, что фактически <Общественный голос> поддержал "ГД". Единственное, что необходимо прояснить в этом вопросе - что потребовал <Общественный голос> и что получил от ГД в обмен на поддержку?>, - отметил Марутян.

Тем не менее, продолжил он, в этих условиях мэром стал кандидат от "ГД" - фактически, меньшинством голосов как ереванцев, так и членов Совета старейшин. <Мы хотим подчеркнуть, что за этот период не отступили ни на шаг от своих провозглашенных принципов, не сформировали коалицию ни с <ГД>, ни с представителями прежнего режима, не пошли также на сделку с силой, которая находится в серьезном конфликте с моралью и законностью. Благодарю ереванцев, избравших нас 17 сентября. Мы сохраним приверженность данному вам обещанию. Мы продолжим свою работу в Совете старейшин Еревана с этих позиций, во благо нашего города и нашей страны. В добрый путь! А <ГД> - власть меньшинства - должна уйти>, - подчеркнул экс- мэр.

Отметим, Совет старейшин Еревана накануне избрал мэром столицы Армении кандидата от партии <Гражданский договор> Тиграна Авиняна. В заседании участвовали 37 из 65 членов Совета старейшин, что обеспечило кворум. Была выдвинута только одна кандидатура - представителя <Гражданского договора> Тиграна Авиняна. Его кандидатуру поддержали 32 члена Совета старейшин, <против> проголосовали 5.

Напомним также, что по итогам состоявшихся 17 сентября выборов в Совет старейшин Еревана минимальный барьер преодолели 5 политических сил: партия <Гражданский договор> (24 мандата), партия <Национальный прогресс> (14 мандатов), блок <Мать Армения> (12 мандатов), партия <Республика> (8 мандатов) и партия <Общественный голос> (7 мандатов). Поскольку ни одной из партий, преодолевших барьер, не удалось набрать более 50% голосов, мэр Еревана был избран на первом заседании Совета старейшин путем голосования.