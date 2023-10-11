Среда, 11 Октября 2023 13:50

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился со старшим советником США по переговорам на Кавказе, сопредседателем Минской группы ОБСЕ Луисом Боно.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, касаясь установления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость сдерживания посягательств на территориальную целостность и суверенитет Армении, а в случае подтверждения Азербайджаном их отсутствия, необходимость конструктивного участия этой страны в мирном процессе.

Состоялся также обмен мнениями по поводу решения гуманитарных проблем и прав более чем 100 000 насильственно перемещенных армян Нагорного Карабаха.

Мирзоян подчеркнул, что Нагорный Карабах фактически подвергся этнической чистке, несмотря на многочисленные призывы международных партнеров, в том числе США.

Глава МИД Армении добавил, что неспособность предотвратить массовую депортацию народа Нагорного Карабаха с их родины в XXI веке еще раз доказывает необходимость четких шагов международных акторов в подобных ситуациях.

Добавим, что днями ранее Боно провел переговоры в Баку.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы. Уже 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 20 сентября еще одна машина РМК была расстреляна Азербайджанцами, один миротворец погиб, еще один получил ранение.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур. После это прошли еще две встречи в Иваняне и Евлахе. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. 28 сентября был подписан указ о прекращении существования Арцаха с 1 января 2024 года.

1 октября последняя машина с арцахами покинула НКР. Таким образом, за прошедшую неделю свыше 100 000 человек, ВТО числе более 30 000 детей были насильственно изгнаны со своей земли.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 170 погибли, есть пропавшие без вести.

ЕС заявил, что выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха. В свою очередь сегодня глава USAID Саманта Пауэр, находящаяся с визитом в РА сообщила, что "США предоставят Армении поддержку в размере 11,5 миллионов долларов для гуманитарных нужд людей, перемещенных из Нагорного Карабаха". Швеция через Шведское агентство по международному развитию и сотрудничеству (SIDA) выделила 15 миллионов шведских крон Международному комитету Красного Креста для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха. Еще 7 млн евро пообещала выделить Франция. Германия заявила об увеличении дотаций МККК с 2 до 5 млн евро, для направления их на гумнужды армянам Нагорного Карабаха. Еще 1 млн евро предоставит Испания, 2.5 млн долларов - Канада, 1.3 млн фунтов стерлингов выделит Великобритания, 1.3 млн франков Швейцария. Комиссар ООН по вопросам беженцев предложил выделить на помощь арцахцам 97 млн долларов. Ряд стран также отправили гумпомощь изгнанным со своих домов арцахцам