Среда, 11 Октября 2023 13:49

АрмИнфо. Генпрокуратура возбудила публичное уголовное преследование в отношении экс-ректора Ереванского медуниверситета Гоар Кялян.

Согласно сообщению надзорного органа, в 2011 году Г.К. в сотрудничестве со своим мужем, бизнесменом С.М. (Самвелом Майряпетяном - ред.), легализовала особо крупную сумму денег криминального происхождения.

По материалам уголовного производства, рассмотренного Антикоррупционным комитетом, установлено, что 5 декабря 2002 года Г.К. и С.М. ООО "Локал Дивелоперз", в которой акции разделили между собой поровну.

25 октября 2004 года они приобрели 100% акций компании "Прогресс-Армения". Компании в период с 2004 по 2011 гг. занимались строительством жилых домов в центре Еревана, в том числе на Северном проспекте. В ходе застройки компании не выплатили налогов на сумму 8 млрд драмов, представив заведомо ложные данные в представленные в налоговый орган расчеты. В целях придания законного вида деньгам преступного происхождения, возникшим в результате неуплаты налогов, скрыть их происхождение и характер, Г.К. в сотрудничестве с С.М. В 2011 году инвестировали 760 тысяч евро, что эквивалентно 378 миллионам 176 тысячам драмов из вышеуказанных 8 миллиардов драмов криминальных денег в компанию "Арег", основанную в Словацкой Республике и принадлежащую супругам. От имени компании был приобретен автомобиль и 17 объектов недвижимости в Словацкой Республике рыночной стоимостью от 50 000 до 80 000 евро.

10 октября 2023 года прокурор возбудил публичное уголовное преследование против Г.К. по статье 190 части 3 пункта 1 УК РА, принятого 18.04.2003 года (легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах (отмывание денег). ?