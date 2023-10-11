Среда, 11 Октября 2023 13:49

АрмИнфо. 10 октября губернатор Сюникской области РА Роберт Гукасян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина и возглавляемую им делегацию. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Согласно источнику, в ходе встречи был обсужден ряд проблем, связанных с насильственным переселением людей из Нагорного Карабаха, решением гуманитарных проблем, вызванных создавшейся ситуацией, и ряд других вопросов.

Напомним, что о визите российского посла в Сюникскую область было анонсировано в сообщении МИД РФ от 6 октября. В сообщении отмечалось, что помимо содействия по линии Российско-армянского центра гуманитарного реагирования, МЧС России взяло в проработку обращение партнеров насчет оказания гуманитарной помощи карабахским армянам на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы. Совместно с Росрезервом уже сформирован первичный список предметов, которые можно было бы направить в республику в ближайшие дни.

Как отмечалось в сообщении, направление помощи такими отечественными гуманитарными организациями, как Российская гуманитарная миссия, фонды им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" и "Спешите делать добро!", находится на финальной стадии. "Грузы будут доставлены в республику бортами ВКС России", - указали в российском МИД.

Там также сообщили, что российские дипломаты во главе с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным посетят Сюникскую область, чтобы вместе с региональными властями определить неотложные потребности. "Эта работа будет продолжена и в других регионах, где находятся переселенцы", - заключили в МИД РФ.