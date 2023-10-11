Среда, 11 Октября 2023 13:48

АрмИнфо.Азербайджан намерено причинил страдания матерям, сестрам и другим членам семей армянских военнослужащих. Об этом говорится в докладе, подготовленном фондом "Татоян" экс-омбудсмена РА Армана Татояна.

Специальный доклад на 4 языках о психических страданиях, причиненных властями Азербайджана семьям армянских военнослужащих, основан на проверенных доказательствах, подтверждающих азербайджанские преступления.

"Наш новый доклад, основанный на фактах. Во время спровоцированных Азербайджаном 44-дневной войны 2020 года и войны 13-14 сентября 2022 года против Армении и Арцаха азербайджанские вооруженные силы совершили множество военных преступлений, в том числе пытки военнопленных и гражданских лиц, убийства. В основе этих преступных действий Азербайджана лежит продолжающаяся фашистская политика армянофобии и вражды властей этой страны.

Посредством искусственных уголовных преследований и ложных судебных актов Азербайджан до сих пор не возвращает армянских пленных. Таким образом, власти Азербайджана намеренно причиняют психологические страдания армянским семьям как в Арцахе, так и в Армении", - говорится в сообщении правозащитного офиса.

В этом докладе обсуждается и дается правовая оценка этим преступным действиям Азербайджана. Например, азербайджанские военнослужащие препятствуют поисковым работам, прячут и не возвращают тела военнослужащих и т.д. В Facebook, Twitter, TikTok и других социальных сетях аккаунты азербайджанских пользователей, ориентированные на армянскую аудиторию, распространяют и напрямую рассылают семьям фотографии убитых и замученных военнослужащих их семей.

Исследования подтверждают, что указанные преступления поощряются властями Азербайджана. Они нацелены на причинение сильной психологической боли семьям и поддержание напряженности в армянском обществе. Подготовка данного доклада также включала интервью с членами семей военнослужащих и анализ соответствующих документов. Этот доклад был подготовлен Центром закона и справедливости Фонда "Татоян", при участии адвокатов из США Гаро Казарян и Карниг Керконян.

Ссылка на полный текст доклада: https://bit.ly/3QbqDlR .