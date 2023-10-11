Среда, 11 Октября 2023 13:48

АрмИнфо. Здесь, в Страсбурге, в европейских институтах премьер-министра РА Никола Пашиняна называют <нашим мальчиком>, как когда-то называли Саакашвили и сейчас зовут Зеленского. Об этом на своей странице в Facebook написала бывший депутат Национального Собрания РА Наира Зограбян.

<Здесь прекрасно знают, что Никол превратил Армению в авторитарную провинцию, а понятия <демократия>, <права человека>, <свобода слова> в случае с Арменией относятся к жанру абсурда Ежена Ионеско. Все мои собеседники ни на минуту не сомневаются в том, что Армен Ашотян является политзаключенным, но они будут говорить об этом гораздо более открыто и сорвут маску с лица правительства Никола, когда их сын (Никол) завершит свою миссию", - отметила Зограбян.

Она добавила, что в этом случае Ашотян станет одним из политзаключенных номер один в Европе. "Ему будет предложено выступить с речью в этом здании и ему будут аплодировать. Но к тому времени Армении уже может не быть>, - подчеркнула экс- депутат.

Напомним, что 15 июня заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян был арестован на два месяца. Днем ранее он был задержан в рамках уголовного производства по факту предполагаемых злоупотреблений, совершенных в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Сам Ашотян себя виновным не признает, и считает происходящее открытой и циничной политической травлей.