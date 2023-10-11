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АрмИнфо. Здесь, в Страсбурге, в европейских институтах премьер-министра РА Никола Пашиняна называют <нашим мальчиком>, как когда-то называли Саакашвили и сейчас зовут Зеленского. Об этом на своей странице в Facebook написала бывший депутат Национального Собрания РА Наира Зограбян.
<Здесь прекрасно знают, что Никол превратил Армению в авторитарную провинцию, а понятия <демократия>, <права человека>, <свобода слова> в случае с Арменией относятся к жанру абсурда Ежена Ионеско. Все мои собеседники ни на минуту не сомневаются в том, что Армен Ашотян является политзаключенным, но они будут говорить об этом гораздо более открыто и сорвут маску с лица правительства Никола, когда их сын (Никол) завершит свою миссию", - отметила Зограбян.
Она добавила, что в этом случае Ашотян станет одним из политзаключенных номер один в Европе. "Ему будет предложено выступить с речью в этом здании и ему будут аплодировать. Но к тому времени Армении уже может не быть>, - подчеркнула экс- депутат.
Напомним, что 15 июня заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян был арестован на два месяца. Днем ранее он был задержан в рамках уголовного производства по факту предполагаемых злоупотреблений, совершенных в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Сам Ашотян себя виновным не признает, и считает происходящее открытой и циничной политической травлей.
|Суверенитет и территориальная целостность Армении и Азербайджана должны безоговорочно уважаться - заявление
|Дело в отношении бывшего декана факультета экономики ЕГУ направлено в Антикоррупционный суд РА
|В образовательных учреждениях Армении обучение проходят 12 167 детей из Нагорного Карабаха
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|Ереван стал 4-м городом в мире, где действует театр с акробатическим шоу: Вскоре состоится премьера нового шоу по мотивам армянской легенды
|В 18 км к северу от города Джермук произошло землетрясение
|Депутат НС отреагировал на выступление в ПАСЕ азербайджанского депутата
|Депутат НС РА: Совет Европы должен выполнить работу по прекращению членства в своих рядах авторитарных государств
|Алиев рассказал главам спецслужб СНГ азербайджанскую интерпретацию региональной истории и коснулся мирного процесса между Ереваном и Баку
|Суд рассмотрит иск о конфискации имущества у Гагика Хачатряна
|Движение через КПП "Верхний Ларс" возобновлено для фур - Атташе
|Спецсоветник генсека ООН по предупреждению геноцида призвала приложить все усилия для обеспечения прав армян Нагорного Карабаха
|<ГД> должен уйти - Айк Марутян
|Мирзоян Боно: Нагорный Карабах подвергся этнической чистке, несмотря на призывы международного сообщества
|Экс-ректор Ереванского медуниверситета обвиняется в отмывании денег
|Губернатор Сюника и посол России обсудили гуманитарные проблемы, вызванные сложившейся в Армении ситуацией
|Фонд "Татоян" обнародовал спецдоклад о психических страданиях, причиненных властями Азербайджана семьям армянских военнослужащих
|В Европе не сомневаются, что Ашотян является политзаключенным, но они будут говорить об этом, когда Пашинян завершит свою миссию - экс-депутат
|Председатель ANCA назвал политику США в отношении Арцаха "подлой и коррумпированной"
|Земельный участок в центре Еревана был незаконно продан - Генпрокуратура
|Единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией, опять временно действует с ограничениями
|Замглавы МИД Армении обсудил с чиновниками из Госдепа США и ООН потребности арцахских беженцев
|Глава МИД Турции: "Зангезурский коридор" должен быть преобразован на благо всех членов ОЭС
|Азербайджан обеспокоен тем, что Иран может использовать против него тактику нападения, успешно опробованную в Палестине - иранист
|В США ответили на обвинения главы МИД России о дестабилизирующей роли Запада на Южном Кавказе
|Постпред Армении в ЮНЕСКО рассказал об этнической чистке, учиненной Азербайджаном в Арцахе
|Спецпредставитель генсека Совета Европы посетит Армению
|Армения готова работать в региональном формате 3+3
|Премьер-министр Армении: Римский статут позволяет регулировать отношения со странами в отдельном порядке
|Никол Пашинян: Армения не меняет вектор внешней политики
|Премьер-министр РА: Основания для дислоцирования российских пограничников и 102-й базы более чем ясны
|Никол Пашинян: На армяно-азербайджанской границе практически нулевой риск эскалации
|Пашинян на заявление Эрдогана о так называемом "Зангезурском коридоре": Армения не давала никому никаких обещаний в логике подобной терминологии
|Премьер: Для признания 29.8 тыс кв.км необходимо признать 86.6 тыс кв.км и наоборот
|Никол Пашинян об итогах встречи в Гранаде: подписанные заявления закрепили общее видение основ мира в регионе
|Пашинян пропустит заседание Совета глав СНГ в Бишкеке
|В Москве призвали стороны карабахского конфликта завершить процесс обмена пленными по принципу "всех на всех"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Главы МИД Армении и Великобритании обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе
|Москва: Условия, при которых РМК был введен в Нагорный Карабах в 2020 году, были скорректированы
|Министр: учения в Армении позволяют развить возможности страны в борьбе с природными и техногенными катастрофами
|Экс-глава общины Паракар обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере
|Дело по скандальному инциденту с избиением адвокатов направлено в суд: Генпрокуратура Армении
|Сурен Петросян: Роспуск Арцаха не только противоречит международным правовым нормам, но и является антиконституционным процессом
|Командиры взводов в 2021 году без боя сдали занимаемые рубежи: Генпрокуратура Армении
|В парламент Армении будет внесен законопроект о криминализации передачи Арцаха в состав Азербайджана
|Новый мэр Еревана представил первоочередные задачи столичного муниципалитета
|У детей-беженцев из Арцаха наблюдаются признаки острого психологического стресса
|РУСАЛ поможет с трудоустройством беженцам из Арцаха
|Представитель партии "Республика": мы голосовали в пользу независимости и суверенитета Армении
|Тигран Авинян стал новым мэром Еревана
|Около 60 млн драмов и 100 мешочков с драгоценностями украли из филиала "Арцахбанка" в НК: СК РА выясняет обстоятельства
|Кандидат в мэры Еревана: настало время не разбрасывать камни, а собирать их
|Перед зданием мэрии Еревана проходит акция против выдвижения кандидатуры Тиграна Авиняна на пост мэра столицы
|Сердар Бердымухамедов и Буяр Османи оценили взаимодействие Туркменистана и ОБСЕ
|Лавров вновь обвинил Вашингтон и Брюссель в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе
|Офис Омбудсмена Армении представил доклад о злодеяниях, совершенных ВС Азербайджана
|Председатель Сената Чехии выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Армении
|Эрдоган продолжает продавливать коридор через территорию Армении и требует от Ирана принять эти реалии
|ANCA призывает граждан США повлиять на руководство страны для прекращения пособничества геноцидальным действиям Азербайджана
|Читать больше
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