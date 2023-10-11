Среда, 11 Октября 2023 13:44

АрмИнфо. Председатель Армянского национального комитета Америки (ANCA) Раффи Амбарян выступил с резким осуждением политики администрации Трампа и Байдена в отношении Арцаха, которая способствовала геноциду 120 000 коренных армян-христиан со стороны Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба АНКА, в своем ярком выступлении на собрании Восточного региона ANCA "Мы едины за Арцах" 9 октября в Бостоне, Амбарян обрисовал эволюцию катастрофической политики США в отношении Арцаха - от администрации Трампа к администрации Байдена.

"Прежде всего, политика Америки в отношении Арцаха была и есть - и я хотел бы быть здесь точным - одновременно подлой и коррумпированной. Позвольте мне объяснить, почему.

Еще в 2018 и 2019 годах тогдашний советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон начал переоценку внешней политики США на Кавказе, уделив особое внимание Арцаху.

В рамках этого обзора подполковник Энтони Виндман, который работал в Совете национальной безопасности при Болтоне, вызвал высокопоставленного армянского дипломата в Белый дом, чтобы сообщить, что Армения должна подготовить свое население к миру. Говоря простым языком, подготовка населения к миру и, в частности, подготовка народа Арцаха к миру было кодовым словом для интеграции Арцаха в состав Азербайджана. По сути - смертный приговор коренным армянам Арцаха", - отметил он.

По словам Амбаряна, администрация Трампа подкрепила свой смертный приговор, отправив десятки миллионов долларов военной помощи в Азербайджан и прекратив американскую гуманитарную помощь Арцаху - даже несмотря на то, что Алиев открыто объявил о своих планах по уничтожению НКР. Представитель АНКА добавил, что тогдашний посол США в Армении Линн Трейси, к сожалению, но неудивительно, проявила особый энтузиазм в этих усилиях.

"То, что началось как новая политика в отношении Арцаха - фактически против Арцаха - при администрации Трампа, продолжалось и усугублялось при администрации Байдена даже после 44-дневной войны Азербайджана в 2020 году.

После агрессии Баку Байден дважды отказывался от статьи 907, продолжая оказывать прямую американскую военную помощь Азербайджану. Его госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан еще больше углубили связи с режимом Алиева, хорошо осознавая его геноцидные намерения - в рамках циничных геополитических игр и коррумпированной нефтяной политики", - продолжил глава АНКА

Далее Амбарян обвинил главу Агентства США по международному развитию Саманту Пауэр в том, что она не пошевелив и пальцем, чтобы помочь населению Арцаха, которое умирало от голода из-за азербайджанской блокады.

По его словам, гнусная и коррумпированная политика Америки в отношении Арцаха могла быть полностью реализована только при соучастии нынешнего руководства Республики Армения, которое вопреки всем причинам опрометчиво признало юридический суверенитет Азербайджана над Арцахом.

"Когда, в конце концов, Азербайджан опустошил Арцах, президент Байден послал "цветы на похороны" - направив властям Армении бессердечное письмо, которое не стоит бумаги, на которой оно было напечатано.

Итак, чтобы внести ясность: президент Байден не подвел в отношении Арцаха. Как раз наоборот. Он получил именно то, что хотел - то, что Трамп начал, и то, что он закончил. Геноцид армян на их древней, коренной родине Арцаха", - резюмировал Амбарян.