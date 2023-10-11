Среда, 11 Октября 2023 13:44

АрмИнфо. Земельный участок на улице Хоренаци в центре Ереване был незаконно продан. На основании заключения прокурора возбуждено уголовное дело.

Согласно сообщению надзорного органа, в прокуратуре города Еревана в рамках полномочий по возбуждению иска в защиту государственных (общественных) интересов составлено кадастровое дело земельного участка, расположенного на пересечении улицы Мовсеса Хоренаци и 1-го тупика на той же улице.

В ходе исследования выяснилось, что должностные лица мэрии Еревана, очевидно, нарушая требования Земельного кодекса, для строительства гостиничного комплекса на пересечении улицы Хоренаци и 1-го тупика этой же улицы компании <Бюракн> был предоставлен земельный участок площадью 2707 квадратных метров. В заключенном договоре аренды определено обязательное условие, согласно которому при выполнении договорных обязательств земля будет продана арендатору с правом преимущественной покупки. Однако без исполнения указанного обязательства, то есть без строительства гостиничного комплекса, арендатору необоснованно было предоставлено право преимущественной покупки, и указанный земельный участок был отчужден путем прямой продажи 27 октября 2006 года ООО <Быракн>.

Должностные лица мэрии Еревана не приняли мер по принудительному прекращению прав на участок через три года после окончания срока разрешения на строительство, а также со дня предоставления земельного участка под застройку, при условии, что застройщик нарушил условия договора, в результате которого был причинен вред законным интересам государства (сообщества).

Учитывая, что в ходе проверки были выявлены случаи предположительного совершения преступления должностными лицами мэрии Еревана, прокурор представил сообщение о преступлении в Антикоррупционный комитет.

4 октября 2023 года Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 308 (превышение должностных полномочий) и части 1 статьи 315 (служебная халатность) УК, принятого 18.04.2003.