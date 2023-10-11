Среда, 11 Октября 2023 13:43

АрмИнфо.Дорога через МАПП <Верхний Ларс> (грузино- российская граница) закрыта для большегрузов. Об этом сообщил корреспонденту АрмИнфо таможенный атташе посольства РА в России Ваан Акопян.

<Из-за осадков в виде снега на Крестовом перевале с 23:00 по мск движение для фур закрыто: разрешен проезд только легковых машин>, - пояснил атташе.

Вместе с тем, по мнению Акопяна, ограничения в ближайшее время будут сняты: солнце выйдет, снег растает, и <Верхний Ларс> будет открыт также для проезда грузовых автомобилей.

Напомним, что Военно-Грузинская дорога - единственный в настоящее время сухопутный маршрут, связывающая Армению с Россией. А ТПП <Казбеги> - <Верхний Ларс> - единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Она периодически закрывается из-за непогоды.-