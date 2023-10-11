Среда, 11 Октября 2023 13:40

АрмИнфо.Глава МИД Турции Хака Фидан заявил о том, что так называемый "Зангезурский коридор должен быть преобразован".

"Сейчас самое время сосредоточить все усилия на устойчивом мире, стабильности и безопасности на Южном Кавказе, который составляет стратегическое ядро географии ОЭС", - заявил Фидан в ходе выступления на 27-ом заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества.

По его словам, необходимо добиться "определенного импульса в связи с новой динамикой на Южном Кавказе, и Зангезурский коридор должен быть преобразован на благо всех членов ОЭС".

При этом в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам заседания говорится, что АР является надежной транзитной страной, и ее транспортно- логистическая инфраструктура открыта для всех стран ОЭС.

"Учитывая растущий спрос на грузоперевозки по маршруту Восток-Запад, мы нацелены на увеличение объема грузов, перевозимых по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, с 1 млн тонн до 5 млн тонн. Также была достигнута договоренность с Ираном о строительстве автомобильной и железной дороги, которая обеспечит выход к Нахиджеванской Автономной Республике через территорию Исламской Республики Иран. Азербайджан также активно работает над дальнейшим расширением пропускной способности транспортного коридора Север-Юг", - сказал Алиев.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено договоренностями, завершившими вторую карабахскую войну в ноябре 2020 года.

Примечательно, что Турция и Азербайджан пытаются навязать свое видение этого проекта и добиться экстерриториального коридора через Сюникскую область РА. В свою очередь Премьер Армении 10 октября в ходе интервью заявил, что Республика Армения готова разблокировать региональные коммуникации.

"Что это означает? Например, готовы ли мы открыть дороги для Турции и Азербайджана. Да, готовы, на основании суверенитета. Нам говорят, что в Трехстороннем заявлении написано, что безопасность должна обеспечивать Россия, но мы говорим, что это не соответствует действительности. Это публичный документ. Давайте откроем документ и прочтем, там нет такого пункта", - предложил он.

В АрмИнфо не поленились и открыли трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, в 9 пункте которого, в частности, говорится: " Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахиджеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России".