Среда, 11 Октября 2023 13:40

АрмИнфо. Судя по материалам, распространяемым пропагандистской машиной бакинского режима, Азербайджан обеспокоен тем, что Иран может использовать против него тактику нападения, успешно опробованную в Палестине. Об этом в своем Telegram-канале написал иранист Вардан Восканян, опубликовавший видео интервью на одном из азербайджанских телеканалов с участием военного эксперта.

В частности, как отметил Восканян, военный эксперт пропагандистской машины бакинского диктатора утверждает, что Иран доказал, что может нанести тяжелые удары по враждебным государствам, задействовав силы сателлитов, используя ту же военную тактику, которая применена против Израиля. "Примечательно, что на телеканале Иран фактически открыто называют врагом и призывают не забывать уроки происходящего в Палестине", - подчеркнул Восканян.

Напомним, что бойцы движения ХАМАС утром 7 октября нанесли по Израилю свыше двух тысяч ракетных ударов и вторглись на его территорию.

Также они захватили в заложники около 150 мирных жителей и военных. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию <Железные мечи>, в рамках которой проводит массированные бомбардировки сектора Газа. <В течение ночи истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 80 объектам в Бейт- Хануне в секторе Газа>, - указывается в сообщении. Среди целей были два отделения банков, которые, по данным израильской армии, использовались ХАМАС, подземный тоннель и два оперативных командных центра ХАМАС. Согласно данным ВС Израиля, при ударах по стране боевики активно используют вооружение иранского производства.