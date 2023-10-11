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АрмИнфо. Судя по материалам, распространяемым пропагандистской машиной бакинского режима, Азербайджан обеспокоен тем, что Иран может использовать против него тактику нападения, успешно опробованную в Палестине. Об этом в своем Telegram-канале написал иранист Вардан Восканян, опубликовавший видео интервью на одном из азербайджанских телеканалов с участием военного эксперта.
В частности, как отметил Восканян, военный эксперт пропагандистской машины бакинского диктатора утверждает, что Иран доказал, что может нанести тяжелые удары по враждебным государствам, задействовав силы сателлитов, используя ту же военную тактику, которая применена против Израиля. "Примечательно, что на телеканале Иран фактически открыто называют врагом и призывают не забывать уроки происходящего в Палестине", - подчеркнул Восканян.
Напомним, что бойцы движения ХАМАС утром 7 октября нанесли по Израилю свыше двух тысяч ракетных ударов и вторглись на его территорию.
Также они захватили в заложники около 150 мирных жителей и военных. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию <Железные мечи>, в рамках которой проводит массированные бомбардировки сектора Газа. <В течение ночи истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 80 объектам в Бейт- Хануне в секторе Газа>, - указывается в сообщении. Среди целей были два отделения банков, которые, по данным израильской армии, использовались ХАМАС, подземный тоннель и два оперативных командных центра ХАМАС. Согласно данным ВС Израиля, при ударах по стране боевики активно используют вооружение иранского производства.
|Суверенитет и территориальная целостность Армении и Азербайджана должны безоговорочно уважаться - заявление
|Дело в отношении бывшего декана факультета экономики ЕГУ направлено в Антикоррупционный суд РА
|В образовательных учреждениях Армении обучение проходят 12 167 детей из Нагорного Карабаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ереван стал 4-м городом в мире, где действует театр с акробатическим шоу: Вскоре состоится премьера нового шоу по мотивам армянской легенды
|В 18 км к северу от города Джермук произошло землетрясение
|Депутат НС отреагировал на выступление в ПАСЕ азербайджанского депутата
|Депутат НС РА: Совет Европы должен выполнить работу по прекращению членства в своих рядах авторитарных государств
|Алиев рассказал главам спецслужб СНГ азербайджанскую интерпретацию региональной истории и коснулся мирного процесса между Ереваном и Баку
|Суд рассмотрит иск о конфискации имущества у Гагика Хачатряна
|Движение через КПП "Верхний Ларс" возобновлено для фур - Атташе
|Спецсоветник генсека ООН по предупреждению геноцида призвала приложить все усилия для обеспечения прав армян Нагорного Карабаха
|<ГД> должен уйти - Айк Марутян
|Мирзоян Боно: Нагорный Карабах подвергся этнической чистке, несмотря на призывы международного сообщества
|Экс-ректор Ереванского медуниверситета обвиняется в отмывании денег
|Губернатор Сюника и посол России обсудили гуманитарные проблемы, вызванные сложившейся в Армении ситуацией
|Фонд "Татоян" обнародовал спецдоклад о психических страданиях, причиненных властями Азербайджана семьям армянских военнослужащих
|В Европе не сомневаются, что Ашотян является политзаключенным, но они будут говорить об этом, когда Пашинян завершит свою миссию - экс-депутат
|Председатель ANCA назвал политику США в отношении Арцаха "подлой и коррумпированной"
|Земельный участок в центре Еревана был незаконно продан - Генпрокуратура
|Единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией, опять временно действует с ограничениями
|Замглавы МИД Армении обсудил с чиновниками из Госдепа США и ООН потребности арцахских беженцев
|Глава МИД Турции: "Зангезурский коридор" должен быть преобразован на благо всех членов ОЭС
|Азербайджан обеспокоен тем, что Иран может использовать против него тактику нападения, успешно опробованную в Палестине - иранист
|В США ответили на обвинения главы МИД России о дестабилизирующей роли Запада на Южном Кавказе
|Постпред Армении в ЮНЕСКО рассказал об этнической чистке, учиненной Азербайджаном в Арцахе
|Спецпредставитель генсека Совета Европы посетит Армению
|Армения готова работать в региональном формате 3+3
|Премьер-министр Армении: Римский статут позволяет регулировать отношения со странами в отдельном порядке
|Никол Пашинян: Армения не меняет вектор внешней политики
|Премьер-министр РА: Основания для дислоцирования российских пограничников и 102-й базы более чем ясны
|Никол Пашинян: На армяно-азербайджанской границе практически нулевой риск эскалации
|Пашинян на заявление Эрдогана о так называемом "Зангезурском коридоре": Армения не давала никому никаких обещаний в логике подобной терминологии
|Премьер: Для признания 29.8 тыс кв.км необходимо признать 86.6 тыс кв.км и наоборот
|Никол Пашинян об итогах встречи в Гранаде: подписанные заявления закрепили общее видение основ мира в регионе
|Пашинян пропустит заседание Совета глав СНГ в Бишкеке
|В Москве призвали стороны карабахского конфликта завершить процесс обмена пленными по принципу "всех на всех"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Главы МИД Армении и Великобритании обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе
|Москва: Условия, при которых РМК был введен в Нагорный Карабах в 2020 году, были скорректированы
|Министр: учения в Армении позволяют развить возможности страны в борьбе с природными и техногенными катастрофами
|Экс-глава общины Паракар обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере
|Дело по скандальному инциденту с избиением адвокатов направлено в суд: Генпрокуратура Армении
|Сурен Петросян: Роспуск Арцаха не только противоречит международным правовым нормам, но и является антиконституционным процессом
|Командиры взводов в 2021 году без боя сдали занимаемые рубежи: Генпрокуратура Армении
|В парламент Армении будет внесен законопроект о криминализации передачи Арцаха в состав Азербайджана
|Новый мэр Еревана представил первоочередные задачи столичного муниципалитета
|У детей-беженцев из Арцаха наблюдаются признаки острого психологического стресса
|РУСАЛ поможет с трудоустройством беженцам из Арцаха
|Представитель партии "Республика": мы голосовали в пользу независимости и суверенитета Армении
|Тигран Авинян стал новым мэром Еревана
|Около 60 млн драмов и 100 мешочков с драгоценностями украли из филиала "Арцахбанка" в НК: СК РА выясняет обстоятельства
|Кандидат в мэры Еревана: настало время не разбрасывать камни, а собирать их
|Перед зданием мэрии Еревана проходит акция против выдвижения кандидатуры Тиграна Авиняна на пост мэра столицы
|Сердар Бердымухамедов и Буяр Османи оценили взаимодействие Туркменистана и ОБСЕ
|Лавров вновь обвинил Вашингтон и Брюссель в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе
|Офис Омбудсмена Армении представил доклад о злодеяниях, совершенных ВС Азербайджана
|Председатель Сената Чехии выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Армении
|Эрдоган продолжает продавливать коридор через территорию Армении и требует от Ирана принять эти реалии
|ANCA призывает граждан США повлиять на руководство страны для прекращения пособничества геноцидальным действиям Азербайджана
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