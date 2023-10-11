Среда, 11 Октября 2023 13:39

АрмИнфо.Единственной целью Вашингтона на Южном Кавказе, в отношениях между Арменией и Азербайджаном, является обеспечение прочного мира и стабильности и, конечно же, обеспечение защиты гуманитарных потребностей и прав жителей Нагорного Карабаха. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Так, на просьбу прокомментировать обвинения главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес США по части вмешательства в вопросы Южного Кавказа, включая Нагорный Карабах, из-за "геополитических амбиций", Миллер отметил, что не разделяет эту точку зрения.

"Ну, это абсолютно неправда. Нашей единственной целью на Южном Кавказе, в отношениях между Арменией и Азербайджаном, является обеспечение прочного мира и стабильности и, конечно же, обеспечение защиты гуманитарных потребностей и прав народа Нагорного Карабаха", - сказал он.

При этом он не стал комментировать итоги визита американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ в Азербайджан, поссоветов обратиться за деталями визита в посольство.

Отметим, что 10 октября Лавров в своей статье "Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи - залог международного мира и стабильности" отметил, что сейчас Брюссель, заботясь о своих геополитических амбициях, навязывает свои "посреднические услуги" Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ.

"Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для налаживания мирной жизни, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент готов всячески этому способствовать", - отметил Лавров.