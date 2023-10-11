Среда, 11 Октября 2023 13:38

АрмИнфо.Свыше 100 000 армян Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свою Родину и нашли пристанище в Армении. Об этом постоянный представитель Армении в ЮНЕСКО, посол Кристиан Тер-Степанян заявил в ходе своего выступления на первом пленарном заседании 217-й сессии Исполнительного совета организации.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Тер-Степанян в этом ключе указал на насильственное массовое перемещение армян в Нагорном Карабахе в результате проведенной Азербайджаном политики этнической чистки.

Посол обратил внимание присутствующих на шаги, предпринятые ВС Азербайджана сразу после военного нападения 19 сентября и ухода армян из Нагорного Карабаха, упомянув, в частности, об уничтожении креста, установленного близ Степанакерта, и попытки присвоить и исказить идентичность Гандзасара - одного из самых значимых средневековых армянских монастырей. Тер-Степанян подчеркнул, что эти шаги еще раз демонстрируют намерение Азербайджана уничтожить любой армянский след в Нагорном Карабахе, о чем Армения не раз говорила с ноября 2020 года.

В этом контексте дипломат особо подчеркнул актуальность направления миссии по сбору фактов ЮНЕСКО в Нагорный Карабах.

Высоко оценена уже находящаяся в Армении миссия ЮНЕСКО по оценке

необходимых условий для непрерывности образования 30 000 детей.

Завершая выступление, Тер-Степанян также подчеркнул важность в сложившейся ситуации надлежащей оценки и вовлеченности международного сообщества.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы. Уже 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 20 сентября еще одна машина РМК была расстреляна Азербайджанцами, один миротворец погиб, еще один получил ранение.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур. После это прошли еще две встречи в Иваняне и Евлахе. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. 28 сентября был подписан указ о прекращении существования Арцаха с 1 января 2024 года.

1 октября последняя машина с арцахами покинула НКР. Таким образом, за прошедшую неделю свыше 100 000 человек были насильственно изгнаны со своей земли.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 170 погибли, есть пропавшие без вести.

ЕС заявил, что выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха. В свою очередь сегодня глава USAID Саманта Пауэр, находящаяся с визитом в РА сообщила, что "США предоставят Армении поддержку в размере 11,5 миллионов долларов для гуманитарных нужд людей, перемещенных из Нагорного Карабаха". Швеция через Шведское агентство по международному развитию и сотрудничеству (SIDA) выделила 15 миллионов шведских крон Международному комитету Красного Креста для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха. Еще 7 млн евро пообещала выделить Франция. Германия заявила об увеличении дотаций МККК с 2 до 5 млн евро, для направления их на гумнужды армянам Нагорного Карабаха. Еще 1 млн евро предоставит Испания, 2.5 млн долларов - Канада, 1.3 млн фунтов стерлингов выделит Великобритания, 1.3 млн франков Швейцария. Ряд стран также сообщили о намерении отправить гумпомощь изгнанным арцахцам