Среда, 11 Октября 2023 02:09

АрмИнфо. Во время учредительной встречи в формате 3+3 (Армения, Азербайджан, Грузия, Иран, Россия и Турция) были достигнуты договоренности относительно определенных принципов, и Армения готова работать далее в таком формате. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

Более того, глава правительства придал важность работе в подобном формате ввиду того, что региональную повестку, как правило, обсуждают вдали от региона.

Он напомнил о ранее достигнутой договорённости о проведении очередной встречи в формате 3+3 в Тегеране. Однако подчеркнул, что есть необходимость в дополнительных обсуждениях, поскольку ранее эти встречи проходили на уровне заместителей министра иностранных дел. "Надо уточнить на каком уровне пройдет встреча, какие ожидания имеют стороны и т.д.", - отметил премьер, заметив, что эти встречи никогда не оттягивались по причине Армении.