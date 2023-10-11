Среда, 11 Октября 2023 01:50

АрмИнфо. Римский статут позволяет регулировать отношения со странами в отдельном порядке. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе интервью Общественному телевидению Армении. В этой связи он подчеркнул, что принятие Римского статута никак не связано с армяно-российскими отношениями.

"Мы как партнеры - очень честные. Я инициировал звонок в РФ, и сказал, что понимаю, что подобные совпадения с первого взгляда шокируют, но этот процесс такой, и это можно проверить", - поделился он.

Коснувшись причин принятия Римского статута, премьер сослался на нефункционирование систем безопасности, что стало очевидным после сентября 2020 года. "И мы стали искать новые механизмы обеспечения безопасности", - отметил он.

Пашинян рассказал, что Армения давно, как и Россия, подписали Римский статут, однако из-за противоречий с Конституцией РА, Конституционный суд отклонил решение. Учитывая, что за это время Конституция Армении менялась дважды, правительство РА в декабре 2022 года приняло решение обратиться вновь в Конституционный суд по данному вопросу.

По истечению срока рассмотрения, который длился 3 месяца, Международный уголовный суд, как рассказал Пашинян, принимает решение в отношении президента РФ. "То есть Международный уголовный суд принимает решение в отношении президента РФ, и спустя несколько дней мы публикуем решение о принятии Римского статута", - подчеркнул он.