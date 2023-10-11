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АрмИнфо. Армения не меняет вектор внешней политики. Об этом заявил в интервью Общественноve телевидения Армении глава правительства РА Никол Пашинян.
Он подчеркнул, что отношения с ЕС развиваются на основании Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС и Армении (СЕРА), которое было подписано и ратифицировано до 2018 года. "Но вступило в силу в наше время", - заметил премьер. Он подчеркнул, что именно в рамках этого документа развиваются двусторонние отношения.
Относительно России, Пашинян заявил, что каких-либо изменений нет. "Мы ничего не отменили, не вышли ни из каких договоров, объединений", - заметил он. В этой связи Пашинян напомнил, что Армения никогда не скрывала имеющихся проблем, в том числе связанных с ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). "В 2020 году Армения никаких претензий не предъявила к ОДКБ, но после событий 2021 года (оккупация Азербайджаном участка Сотк-Хознавар) мы очень конкретно подняли и продолжаем поднимать проблемы, и здесь мои оценки не поменялись", - подчеркнул он.
|Армения готова работать в региональном формате 3+3
|Премьер-министр Армении: Римский статут позволяет регулировать отношения со странами в отдельном порядке
|Никол Пашинян: Армения не меняет вектор внешней политики
|Премьер-министр РА: Основания для дислоцирования российских пограничников и 102-й базы более чем ясны
|Никол Пашинян: На армяно-азербайджанской границе практически нулевой риск эскалации
|Пашинян на заявление Эрдогана о так называемом "Зангезурском коридоре": Армения не давала никому никаких обещаний в логике подобной терминологии
|Премьер: Для признания 29.8 тыс кв.км необходимо признать 86.6 тыс кв.км и наоборот
|Никол Пашинян об итогах встречи в Гранаде: подписанные заявления закрепили общее видение основ мира в регионе
|Пашинян пропустит заседание Совета глав СНГ в Бишкеке
|В Москве призвали стороны карабахского конфликта завершить процесс обмена пленными по принципу "всех на всех"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Главы МИД Армении и Великобритании обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе
|Москва: Условия, при которых РМК был введен в Нагорный Карабах в 2020 году, были скорректированы
|Министр: учения в Армении позволяют развить возможности страны в борьбе с природными и техногенными катастрофами
|Экс-глава общины Паракар обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере
|Дело по скандальному инциденту с избиением адвокатов направлено в суд: Генпрокуратура Армении
|Сурен Петросян: Роспуск Арцаха не только противоречит международным правовым нормам, но и является антиконституционным процессом
|Командиры взводов в 2021 году без боя сдали занимаемые рубежи: Генпрокуратура Армении
|В парламент Армении будет внесен законопроект о криминализации передачи Арцаха в состав Азербайджана
|Новый мэр Еревана представил первоочередные задачи столичного муниципалитета
|У детей-беженцев из Арцаха наблюдаются признаки острого психологического стресса
|РУСАЛ поможет с трудоустройством беженцам из Арцаха
|Представитель партии "Республика": мы голосовали в пользу независимости и суверенитета Армении
|Тигран Авинян стал новым мэром Еревана
|Около 60 млн драмов и 100 мешочков с драгоценностями украли из филиала "Арцахбанка" в НК: СК РА выясняет обстоятельства
|Кандидат в мэры Еревана: настало время не разбрасывать камни, а собирать их
|Перед зданием мэрии Еревана проходит акция против выдвижения кандидатуры Тиграна Авиняна на пост мэра столицы
|Сердар Бердымухамедов и Буяр Османи оценили взаимодействие Туркменистана и ОБСЕ
|Лавров вновь обвинил Вашингтон и Брюссель в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе
|Офис Омбудсмена Армении представил доклад о злодеяниях, совершенных ВС Азербайджана
|Председатель Сената Чехии выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Армении
|Эрдоган продолжает продавливать коридор через территорию Армении и требует от Ирана принять эти реалии
|ANCA призывает граждан США повлиять на руководство страны для прекращения пособничества геноцидальным действиям Азербайджана
|УВКБ ООН просит предоставить арцахским беженцам $97 миллионов помощи
|Еще одна потеря военнослужащего МО РА
|Сообщество выпускников Школы управления Сколково выступило с открытым обращением в поддержку Рубена Варданяна
|В Армению прибыло спецподразделение гражданской безопасности Франции для участия в учениях «HOPE 2023»
|Американский посредник находится в Баку
|Сейран Оганян: Арцах не пал бы, если бы у ставшего символом поражения, исчерпавшего себя морально правительства, хватило бы смелости уйти
|Директор музея Эребуни: Учебник истории Армении 7- ого класса написан наспех
|В 38 семьях вынужденных переселенцев из Арцаха родились дети
|Правозащитник: В Азербайджане нет независимой судебной системы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армения на СМИД СНГ в Бишкеке будет представлена на уровне замглавы МИД
|Новая миссия ООН направилась в Арцах
|Иранский законодатель: Азербайджан добился военного превосходства над Арменией, используя возможности внерегиональных стран и Израиля
|Егише Киракосян в Гааге примет участие в слушаниях по делу «Армения против Азербайджана»
|На сцене Гостеатра музыкальной комедии им. А.Пароняна состоялась премьера мюзикла «Влюбленные в Нью-Йорке»
|Москва: Россия активно помогает Еревану и Баку для достижения договоренности по Мегринскому маршруту
|Блок <Мать Армения> не будет участвовать в первом заседании новоизбранного Совета старейшин Еревана
|Михаил Галузин: Россия старается не монетизировать добро
|Экс-омбудсмен Армении представил доказательства обстрела гражданского населения со стороны азербайджанских ВС после нелепого заключения миссии ООН
|Замглавы МИД РФ: Наряду с трехсторонним заявлением, существовала джентльменская договоренность о том, что статус Карабаха будет определяться в будущем
|Москва рассматривает возможность встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ
|В Москве не видят поля для диалога с Ереваном на фоне "недружественного шага" по ратификации Римского статута
|По инициативе Туркменистана создана принципиально новая концепция международного энергетического сотрудничества
|5 пациентов, пострадавших от взрыва на складе с ГСМ близ Степанакерта, переведены в медицинские центры США и Бельгии
|Дипломат: Армения ожидает вторжения Азербайджана "в течение нескольких недель"
|Армения не участвует в совместных учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" в Кыргызстане
|Президент Азербайджана высказался за посредничество Грузии в нормализации отношений между Баку и Ереваном
|Читать больше
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|В парламент Армении будет внесен законопроект о криминализации передачи Арцаха в состав Азербайджана
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