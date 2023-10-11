Среда, 11 Октября 2023 01:21

АрмИнфо. Армения не меняет вектор внешней политики. Об этом заявил в интервью Общественноve телевидения Армении глава правительства РА Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что отношения с ЕС развиваются на основании Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС и Армении (СЕРА), которое было подписано и ратифицировано до 2018 года. "Но вступило в силу в наше время", - заметил премьер. Он подчеркнул, что именно в рамках этого документа развиваются двусторонние отношения.

Относительно России, Пашинян заявил, что каких-либо изменений нет. "Мы ничего не отменили, не вышли ни из каких договоров, объединений", - заметил он. В этой связи Пашинян напомнил, что Армения никогда не скрывала имеющихся проблем, в том числе связанных с ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). "В 2020 году Армения никаких претензий не предъявила к ОДКБ, но после событий 2021 года (оккупация Азербайджаном участка Сотк-Хознавар) мы очень конкретно подняли и продолжаем поднимать проблемы, и здесь мои оценки не поменялись", - подчеркнул он.