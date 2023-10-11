Среда, 11 Октября 2023 00:46

АрмИнфо. На данный момент на армяно-азербайджанской границе практически нулевой риск эскалации. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что в ежедневном режиме ему сообщают о ситуации на границе, и за последний день был зарегистрирован всего один выстрел, что говорит о низкой вероятности эскалации.

"На данный момент никаких скоплений войск на границе ни с нашей, ни с азербайджанской стороны нет", - подчеркнул он.

При этом премьер заметил, что ситуация может быстро меняться, и в современных реалиях переброска сил может занять пару часов или дней.