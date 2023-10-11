Среда, 11 Октября 2023 00:03

АрмИнфо. Азербайджан поднимает вопрос 8 сел, Армения тоже в свою очередь говорит о 8 селах - к примеру, в Тавушской области имеются оккупированные территории сел Беркабер, Айговит, Вазашен, Паравакар и др. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что, когда поднимается вопрос анклавов, необходимо представить карты, обосновывающие их наличие.

Премьер заметил, что в 29.8 тыс кв.км площади Армении входит и село Арцвашен (в августе 1992 года село было оккупировано со стороны ВС Азербайджана - Ред.), и ни один из представителей Армении, в том числе руководителей, по его словам, не имеют права поставить крест на этой суверенной территории.

"Когда Азербайджан говорит, что признает территориальную целостность Армении, мы хотим понять, что они имеют в виду, говоря Республика Армения. Из их риторики некоторые делают выводы, что азербайджанская сторона имеет в виду не 29.8 тыс. кв.км, а только часть Республики Армения", - заметил он. В этой связи глава правительства обратил внимание на то, что азербайджанский лидер не делал публичных заявлений о признании территориальной целостности Армении площадью в 29.8 тыс.кв. км.

На обвинения об одностороннем признании территориальной целостности, Пашинян подчеркнул: "Но здесь не может говориться об одностороннем признании, потому что речь идет о договоренности. 86.6 кв.км и 29.8 кв.км - это цифры близнецы, то есть для признания 29.8 кв.км. надо признать 86.6 кв.км и наоборот".

Премьер подчеркнул, что перед правительством страны сегодня стоит задача - не допустить эскалации по причине того, что Армения отказывается или избегает обсуждения того или иного вопроса. " Мы должны идти на решение вопросов, но они должны быть прозрачными и обоснованными для нашей общественности", - заявил он.