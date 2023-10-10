Вторник, 10 Октября 2023 20:18

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался ехать на саммит СНГ в Бишкеке (Кыргызстан)

Как сообщает ИА АКИpress, со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана, по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с премьер-министром Армении Николом Пашиняном,

<Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, включая предстоящее заседание Совета глав государств - участников Содружества Независимых Государств, которое состоится в г. Бишкек 13 октября.

В ходе беседы премьер-министр Армении с сожалением сообщил, что ввиду ряда обстоятельств не сможет принять участие в заседании СГГ СНГ.

Лидеры условились поддерживать постоянные контакты и укреплять двусторонние отношения в духе дружбы на благо народов двух стран>, - говорится в сообщении.