Вторник, 10 Октября 2023 17:34

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 здания школы N144, детского сада N133, жилые дома 56, 71, 73 на улице Арташисяна, 54 на улице Чехова, частные дома на улицах Котовского, Мусаеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 1-ый переулок Фучика, улицы Карапетяна, Парсегова, Меликяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 частные дома 45-104 на улице Давида Бека, частные дома 1-43 на 2-ом переулке улицы Давида Бека;

11:00-17:00 частные дома 6-40 на улице Лермонтова, 19, 21, 25, 27 на улице Ростовяна, частные дома 62, 69, 71, 73 на улице С. Давида, гостиница “Эребуни” (односторонне), жилые дома 89-91 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 31-62/1 на улице Царава Ахбюра, жилые дома 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, жилые дома 2/10, 6, 6/2, 10/2, 17, 31 и частный дом 14 на улице Улнеци; жилые дома 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 32/2, 32/4, 36, 38, 39/3, 39/5, 40, 42, 43/1, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/5, 50/6, 54, 56, 58 на улице Молдовакан, 3/3 на улице Тотовенца, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18 на улице Н. Степаняна, жилые дома 21, 23, 25 на пр. Гая, ясли-детские сады N102, 250, школа N139 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), торговый колледж N2, прилегающие частные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично села Суренаван и Таперакан;

10։30-12։30 частично улицы Нерсисяна, Мамиконяна, Шаумяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-13։00 частично улицы Шаумяна, Еркрабаннери, Аршавира Меликяна, 26 Комисарнери, Мясникяна, Вардадзора, Теряна, Еритасардакан, Алавердяна, Камо, частично Джермукское шоссе, пластиковый завод, узел связи, каменный цех, абоненты (не являющиеся жильцами) компаний “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС”, “Юком” в городе Вайк;

10։30:12։30 частично село Арпи;

в Котайкской области:

10։30-16։30 села Гетик, Мартуни, Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат, МГЭС “Эрик”, “Гетик-1”;

в Лорийской области:

11։00-17։00 кварталы “Джравазан”, “Зоравар Андраник”, “Шестакова”, “Баграмян”, “Санаин каяран”, жилой дом 8 на улице Марти 8 в городе Алаверди;

в Тавушской области:

11։00-14։00 частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан; село Техут.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома квартала “Багреванд” во 2-ом Норкском массиве; частные дома квартала “Сирох Сртер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже; жилые дома 53/14, 53/15, 55/13, 57/12, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 67, 69 на улице Арташисяна, жилые дома 48, 50, 52, 57а, 59а на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 40, 42, 44, 46, 48 на улице С. Зоравара, частные дома на улице С. Зоравара, жилые дома 45, 47, 49, 51, 53, 53/33 на пр. Аршакуняца, жилые дома 3, 5, 7, 9, 9А, 9/1, 19, 19а, 21, 35, 42, 44, 48, 56а, 56б на улице Гарегина Нжде, жилые дома 27/1, 27/2 на улице Гарегина Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 13, 13а, 13б, 15 на улице Маиси 9, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 20а, 20б, 20г на 2-ой улице Верин Шенгавит, частные дома на 1-ой и 2-ой улицах Верин Шенгавита, детский сад N133, школа N144, частные дома на улицах Мадояна, Котовского, Мусаеляна, Одессы, Додохяна, Раздана, Патканяна, жилые дома 1, 1а, 1/2, 1/3, 3 на улице Манандяна, жилые дома 1, 2, 55 и частные дома на улице Низми, жилой дом 28а на улице Манташяна;

11:00-15:00 адреса: 74/1, 74/2 на 1-ой улице Гаджегорцнери;

11:00-17:00 частные дома 16-36 на 4-ом переулке Баграмяна, жилые дома 39, 41, 41/3 на пр. Комитаса, жилой дом 11 на улице В. Папазяна, жилые дома 18, 113, 119-121 на улице В. Амбардзумяна, жилые дома 112, 118 на улице А. Аветисяна, жилой дом 46/81 на улице Таиров, частные дома 1-369 в кв. “Норагюх” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 31, 32г, 32в на улице Ленинградяна, жилые дома 24, 30А, 30Б, 24/2 на улице Себастия;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично села Бюракан, Агарак, Парпи, Техер, Ахдзк, Газараван, Оргов и село Базмахбюр;

в Араратской области:

10։30-12։30 частично улицы Маркса и Товмасяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично сеа Арпи и Хндзорут;

в Котайкской области:

11։00-16։30 общины Аргел, Карашамб, Тегеник, садоводческие компании ‘Сапфир”, “Аргел”, “Бжишкнер”, ‘Наири”, ‘Труд”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 ООО “Арцап Хндкацорен”, “Арцап Шин”, “М. М. энд. Р”, “Галаксия Концерн”, “Алик артадракан кооператив”, ЧП “Артем Петросян”, “Паргев Шахбазян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

12։00-16։00 села Благодарное, Меграовит, Норамут;

в Тавушской области:

12:00-13:00 и 14:50-15:00 квартал ‘Тахта”, частично улицы Орджоникидзе, Мясникяна, Саят-Новы, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

в Ширакской области:

11:00-17:00 село Пемзашен в Артикском регионе.