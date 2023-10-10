Вторник, 10 Октября 2023 17:15

АрмИнфо.С.В., в 2001-2019 годах занимая должность главы Паракарской общины Армавирского района, при содействии секретаря аппарата общины М.К., путем служебного подлога за 2013-2018 гг.. растратил принадлежащие общине 10 млн 246,6 тыс. драмов. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РА.

В частности, на основании договора, подписанного 2 декабря 2013 года, С.В. нанял мужа своей племянницы Г.Х. водителем главы общины Паракар Армавирского района. Г.Х. не ходил на работу, но ему из муниципального бюджета была выплачена зарплата в размере 5 млн 105,6 тыс драмов. Аналогичным образом был принят на работу его друг С.Г. заместителем начальника главы общины. Ему была выплачена зарплата в размере 5 млн 141 тыс драмов.

6 октября 2023 года прокурором возбуждено публичное уголовное преследование в отношении С.В. по статьям 178 части 3 пункта 1 УК РА, принятого 18.04.2003 года (мошенничество в особо крупном размере) (2 эпизода) и по ч. 1 ст. 314 УК РФ. Статья 314 (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений или записей, а равно составление или передача должностным лицом подложных документов в корыстных или иных личных целях или групповых интересах) (2 эпизода).