Вторник, 10 Октября 2023 17:13

АрмИнфо.Уголовное дело в связи с избиением адвокатов Марзпета Айвазяна и Эмануэля Ананяна в отдалении полиции Эребуни, с обвинительным заключением передано в суд первой инстанции города Еревана, сообщает Генеральная прокуратура РА.

Напомним, что 9 февраля в отделении в адрес адвоката несовершеннолетнего Р.Т. Марзпета Авакяна были озвучены ироничные выражения. После этого адвокат вывел свидетеля М.Е. из кабинета следователя, между ними началась перепалка. Вмешались оперативники С.Е и В.П. Разборка переросла в потасовку, во время которой свидетель М.Е, оперативник С.Е и другие сотрудники полиции избили адвоката. Адвокат Эммануэль Авагян хотел защитить коллегу, но его тоже стали избивать.

8 и 9 августа 2023 года прокурором возбуждено публичное уголовное преследование по уголовному делу в отношении свидетеля М.Э. (2 эпизода), заместителя начальника управления Эребуни по оперлинии С.Э. и оперуполномоченного В.П. по п 5, ч. 2 статьи 195 УК РА.