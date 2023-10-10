Вторник, 10 Октября 2023 14:41

АрмИнфо. Инициативная группа <Айакве> завтра, 11 октября официально внесет законопроект о криминализации передачи Арцаха в состав Азербайджана и отказ от признания Геноцида армян в Национальное Собрание Армении. Об этом говорится в сообщении Инициативы.

<Республика Арцах, несмотря на отток населения и оккупацию, юридически продолжает существовать. <Айакве> более чем полна решимости завершить начатую работу и заблокировать заключение нового соглашения о капитуляции, по которому Арцах может быть признан частью Азербайджана. Завтра, 11 октября, в 11:00 инициативная группа официально внесет законопроект в Национальное Собрание. Присоединяйтесь к нам", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РА 20 июня одобрила заявку инициативной группы "АйаКве" об организации сбора 50 тысяч подписей и подачи законодательной инициативы в Национальное Собрание, и 300 000 подписей, если она будет отклонена НС. Для сбора подписей определен 60-дневный срок - с 21 июня по 19 августа 2023 года. Соответствующую заявку инициативная группа подала в ЦИК 12 июня, в которой выступила с инициативой изменения законодательства, которым предусматривалось суровое наказание за отказ от самоопределения Нагорного Карабаха и умаление Геноцида армян. Сбор подписей под инициативой завершен, всего собрано 58 тысяч подписей.