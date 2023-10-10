Вторник, 10 Октября 2023 14:40

АрмИнфо. Еревану необходимо придать новый современный вид. Об этом 10 октября на брифинге заявил новоизбранный мэр Еревана Тигран Авинян, представляя программу развития столицы.

По словам мэра, первые шаги в данном направлении уже сделаны. В частности, формируется единая транспортная сеть, которая станет удобной для жителей Еревана. Наряду с закупкой новых автобусов вводится и новая единая билетная система за проезд, которая станет доступной и для проезда в ереванском метро.

Еще одним направлением развития города станет жесткий контроль за незаконным строительством. Во всех парках будут демонтированы незаконно действующие киоски.

Мэрия также обратит самое серьезное внимание на проблему с вывозом мусора, в рамках которой предусмотрено полностью законсервировать мусорную свалку в Нубарашене, на что потребуется четыре года. Взамен планируется построить мусороперарабатывающий завод.

Авинян также сообщил о намерениях столичного муниципалитета привлечь в развитие города крупные инвестиции, в том числе, в ремонт и строительство детских садов, школ, спортивных школ, и других объектов, подотчетных мэрии. Только в текущем году планируется завершить ремонт 24 детских садов