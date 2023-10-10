Вторник, 10 Октября 2023 14:13

АрмИнфо. У детей-беженцев [из Арцаха], нашедших приют в Армении, наблюдаются признаки острого психологического стресса.Этот факт фиксируют социальные работники, работающие с ЮНИСЕФ, которые оказывают специальную поддержку детям и их семьям, покинувшим свои дома в Нагорном Карабахе в последние недели.

"Социальные работники, работающие в двух безопасных уголках ЮНИСЕФ в Горисе, которые обслуживают до 300 детей в день, сообщают о чувствах тревоги, страха и гнева, проявляющихся в ночных кошмарах, ночном недержании мочи и безутешном плаче. Некоторые дети изолируются от всех, становятся необщительными, неспособными выразить свои чувства или понять, что произошло.

Более 30 000 армянских детей нашли убежище в Армении с тех пор, как две недели назад в их общинах начались военные действия. Помимо перемещения, эти дети постоянно пропускали занятия и жили в опасных, небезопасных условиях и, как сообщали семьи, в постоянном страхе перед новыми нападениями", - говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

"Теперь мы видим, как сильно пострадали эти дети. Перемещения и военные действия в сочетании с лишениями серьезно повлияли на их физическое и психическое здоровье, а также на их психологическое благополучие. Дети будут годами страдать от последствий этих невыразимо печальных событий, если не получат постоянной поддержки", - сказала представитель ЮНИСЕФ в Армении Кристин Вейганд.

Также отмечается, что ЮНИСЕФ работает в сообществах с правительством Армении и другими партнерами, чтобы помочь детям-беженцам получить уход и услуги, необходимые им для преодоления проблем, с которыми они сталкиваются. ЮНИСЕФ обучает специалистов, работающих на переднем крае, оказанию первой психологической помощи и психосоциальной поддержки. Совместно с Министерством здравоохранения ЮНИСЕФ сформировал мобильные педиатрические бригады для выявления и реагирования на потребности в области психического здоровья посредством обследований по всей стране.

ЮНИСЕФ обращается с просьбой предоставить 12,6 миллиона долларов в течение следующих шести месяцев для предоставления важнейших услуг, включая образование, защиту детей, здравоохранение, питание и санитарию.

Примечательно, что такая организация как ЮНИСЕФ, в своем пресс-релизе воздержалась от использования в какой-либо форме наименования территории, откуда бежали дети. Другими словами, в тексе сообщения ЮНИСЕФ не отмечается, что дети бежали из Нагорного Карабаха (Арцаха) в результате азербайджанской агрессии. Подобный подход международной организации, призванный защищать интересы детей, вызывает много вопросов.

Напомним, что после последней азербайджанской агрессии в отношении Арцаха 19 сентября, которой предшествовала более чем 9 месячная блокада, начался исход населения Нагорного Карабаха. Это произошло после того, как Арцах пал, и Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Коренное армянское население вынуждено было бежать из своих домов в Армению.