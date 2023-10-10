Вторник, 10 Октября 2023 11:56

АрмИнфо.Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту кражи денег и золотых изделий, принадлежащих филиалу "Арцахбанка" в городе Мартуни Нагорного Карабаха. Об этом сообщил руководитель филиала, написал на своей странице в соцсети пресс-секретарь СК Гор Абрамян.

Согласно информации, 6 октября управляющий мартунинским филиалом банка обратился в головной офис ЗАО "Арцахбанк" в Ереване и сообщил, что 22 сентября, узнав об эвакуации из Республики Арцах, он вынес из банка все наличные средства - около 60 млн драмов и 100 мешочков с заложенными драгоценностями и положил в свою машину с целью доставить в Армению на следующий день.

На следующий день утром он заметил, что неизвестный разбил окно автомобиля и украл из салона упомянутые деньги и золотые украшения.

На основании сообщения 9 октября в Управлении по расследованию преступлений против человечества Главного управления уголовного розыска Следственного комитета РА было возбуждено уголовное дело по признакам части 4 части 3 статьи 254 УК РА (кража в особо крупном размере). С целью проверки изложенных в сообщении сведений в рамках уголовного производства и выяснения обстоятельств проводится предварительное расследование.