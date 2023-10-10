Вторник, 10 Октября 2023 11:14

АрмИнфо.Настало время не разбрасывать камни, а собирать их. Об этом на первом заседании новоизбранного Совета старейшин Еревана заявил кандидат в столичные градоначальники от правящей партии <Гражданский договор> Тигран Авинян.

По его словам, политическая команда правящей силы никогда не уклонялась от досрочных выборов и признавала результаты, сформированные свободным волеизъявлением граждан. Авинян отметил, что официальные результаты выборов в Совет старейшин точно отражают электоральный имидж политических сил, вплоть до того, что ситуация выглядела бы принципиально иначе, если бы 53 голоса распределились несколько иначе. Сами выборы, которые, по словам кандидата, отражают картину голосования, дают повод для размышлений, но они также дают ответы на принципиальные вопросы.

"Создавшаяся в стране ситуация, насильственное перемещение тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха, должна объединить всех нас, чтобы всемерно поддержать их, позаботиться об их нуждах и поддержать их", - сказал кандидат в мэры, добавив, что новые выборы этому никак не поспособствуют. <Более того, они накалили бы и без того напряженную атмосферу. Теперь, я думаю, настало время не разбрасывать, а собирать камни>, - отметил Авинян, добавив, что в нынешней ситуации необходимо сплочение вокруг государственности и предотвращения попыток дестабилизации ситуации в Ереване, диктуемых извне.

Авинян отметил, что показательным является тот факт, что ни одна политическая сила не обжаловала результаты выборов. "Отсутствие нарушений на выборах является доказательством ценностей демократической, ненасильственной бархатной революции 2018 года, принципов, принятых нашей партией", - сказал он.

По словам Авиняна, силы, защищающие ценности революции 2018 года, получили подавляющее большинство голосов.

Отметим, что на заседании Совета присутствуют 37 членов, что позволило обеспечить необходимый кворум. Первое заседание новоизбранного Совета старейшин бойкотируют две политические силы - блок "Мать Армения" и партия "Национальный прогресс", требующие проведения новых выборов. По итогам выборов, которые состоялись 17 сентября, партия "Гражданский договор" во главе с нынешним вице-мэром Тиграном Авиняном получила 24 мандата из 65, партия "Национальный прогресс", ведомая экс- мэром армянской столицы Айком Марутяном, завоевала 14 мандатов, партия "Республика", возглавляемая бывшим министром юстиции РА Артаком Зейналяном - 8 мандатов и партия "Общественный голос" во главе со скандальным блогером Варданом Гукасяном - 7 голосов. Всего в выборах участвовало 13 политических партия и один блок. Ни одной из сил не удалось набрать более 50%, поэтому мэр может быть избран только в коалиции.