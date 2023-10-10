Вторник, 10 Октября 2023 10:45

АрмИнфо.Перед зданием столичного муниципалитета проходит акция представителей общественных организаций Армении, протестующих против выдвижения кандидатуры члена партии <Гражданский договор> Тиграна Авиняна на пост мэра Еревана.

Участники акции держат в руках плакаты <У тебя нет мандата>, требуя от политических сил отказаться от участия в заседании новоизбранного Совета старейшин столицы, которое стартовало сегодня, 10 октября.

По мнению участников акции, представитель правящей силы не должен быть избран главой столичного муниципалитета, поскольку у него нет мандата на принятие важных для страны решений, особенно по Нагорному Карабаху.

Отметим, что первое заседание новоизбранного Совета старейшин бойкотируют две политические силы - блок <Мать Армения> и партия <Национальный прогресс>. Тем не менее, участникам заседания удалось обеспечить необходимый кворум для начала заседания.

Напомним, что по итогам выборов в Совет старейшин, которые состоялись 17 сентября, партия "Гражданский договор" во главе с нынешним вице-мэром Тиграном Авиняном получила 24 мандата из 65, партия "Национальный прогресс", ведомая экс-мэром армянской столицы Айком Марутяном, завоевала 14 мандатов, партия "Республика", возглавляемая экс- премьером Арамом Саркисяном и бывшим министром юстиции РА Артаком Зейналяном - 8 мандатов и партия "Общественный голос" во главе со скандальным блогером Варданом Гукасяном - 7 голосов. Всего в выборах участвовало 13 политических партия и один блок. Ни одной из сил не удалось набрать более 50%, поэтому мэр может быть избран только в коалиции.

Ранее Вардан Гукасян уже сообщал, что возглавляемая им партия примет участие в завтрашнем заседании. "Робо-сержевский клан не должен усилить свои позиции. Я, как оппозиционер, предпочитаю, чтобы они не усилились", - заявил он. По сути, это означает, что данная политическая сила не будет бойкотировать заседание. То же самое касается и партии "Республика". Теперь, если "Общественный голос" пойдет на заседание 10 октября вместе с партиями "Гражданский договор" и "Республика", и будет выдвинут только один кандидат, то для того, чтобы стать мэром, кандидату понадобится лишь 27 голосов. В настоящее время, судя по раскладу сил, правящей партии не хватает всего трех голосов, и в данном случае ключевое значение будет иметь то, как проголосуют представители фракции партии "Республика".