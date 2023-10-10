Вторник, 10 Октября 2023 10:35

АрмИнфо.Президент Сердар Бердымухамедов принял в понедельник министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, председательствующего в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Османи засвидетельствовал большую заинтересованность ОБСЕ в развитии диалога с нейтральным Туркменистаном, проводящим конструктивную политику в обеспечении мира, безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерении, сообщалось в вечернем выпуске новостей национального Гостелерадио.

Европейский дипломат также высоко оценил практическое продвижение достигнутых за последнее время договоренностей между Туркменистаном и ОБСЕ и отметил активную позицию страны в реализации совместных проектов, а также в контексте развития регионального и международного сотрудничества.

По мнению главы Туркменистана, этот визит Османи будет способствовать дальнейшему развитию партнерства между Ашхабадом и ОБСЕ, а также с Северной Македонией.

Туркменистан, приверженный статусу постоянного нейтралитета во внешней политике, целенаправленно развивает взаимодействие с зарубежными партнерами и авторитетными международными организациями, в том числе с ОБСЕ, принимая активное участие в совместных программах и проектах по достижению ЦУР и обеспечению всеобщей безопасности, сказал президент, отметив роль ОБСЕ в политическом диалоге по широкому спектру вопросов.

В последние годы отношения между Туркменистаном и ОБСЕ дополнило межпарламентское взаимодействие. В этом свете отмечено проведение Меджлисом Туркменистана и Парламентской Ассамблеей ОБСЕ международной конференции «Роль нейтральных государств в укреплении безопасности, стабильности и диалога в регионе ОБСЕ».

Еще одним важным направлением взаимодействия в рамках ОБСЕ являются защита прав человека, демократических принципов и верховенство закона, чему в стране уделяется огромное внимание на государственном уровне. В числе других векторов - обеспечение безопасной и надежной доставки энергоресурсов на мировые рынки, создание условий для устойчивого экономического развития и реализации транспортного потенциала, охрана окружающей среды, рациональное водопользование.