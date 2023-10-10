Вторник, 10 Октября 2023 10:33

АрмИнфо. Защитник прав человека РА Анаит Манасян опубликовала внеочередной предварительный доклад о результатах работы, проведенной сотрудниками офиса Омбудсмена на местах регистрации вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению офиса Омбудсмена, в докладе обобщена и проанализирована информация, полученная в ходе оперативных мероприятий о преступлениях и злодеяниях, совершенных азербайджанскими вооруженными силами. Представлены доказательства насильственно перемещенных лиц, нападений на машины скорой помощи и нарушений прав детей и женщин. Также представлены случаи нападений азербайджанцами на гражданское население и жизненно важные объекты инфраструктуры, имущественного ущерба, причиненного отдельным лицам.

Доклад, среди прочего, представляет собой еще одно обобщение фактов, подтверждающих политику этнических чисток в Нагорном Карабахе, которая является результатом политики армянофобии, осуществляемой в Азербайджане на государственном уровне.

Защитник прав человека представила рекомендации государственным органам по совершенствованию системы защиты прав указанной группы лиц и внедрению специальных структур для эффективной реализации прав вынужденных переселенцев.

Доклад в полном объеме представлен международным организациям, уполномоченным защищать права человека, а также компетентным государственным органам.