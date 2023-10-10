Вторник, 10 Октября 2023 10:25

АрмИнфо. По приглашению первого вице-спикера Сената Чехии Иржи Драгош делегация, возглавляемая вице- спикером Национального Собрания РА Акопом Аршакяном, 8-10 октября находится с рабочим визитом в Праге.

Как передает пресс-служба НС РА, 9 октября армянскую делегацию принял председатель Сената парламента Чехии Милош Вистрчил.

Вице-спикер НС РА представил ситуацию, сложившуюся в результате военного нападения Азербайджана на Нагорный Карабах 19 сентября, которое привело к этническим чисткам армянского населения региона.

Поднял Аршакян и вопрос об агрессивной политике, проводимой Азербайджаном против территориальной целостности Армении, в результате которой было оккупировано около 150 квадратных километров территории Армении. <Мирная повестка не имеет альтернативы в нашем регионе, мы встали на путь мира и демократии, тверды в своем выборе и рассчитываем на поддержку международных партнеров", - заявил вице-спикер НС РА.

На встрече также говорилось об оказании должной поддержки вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха и работе с международными партнерами в этом направлении. Аршакян поблагодарил правительство Чехии за предоставленную гуманитарную помощь.

Председатель Сената Чехии Милош Вистрчил приветствовал принятую на днях Европарламентом резолюцию, осуждающую действия вооруженных сил Азербайджана против Нагорного Карабаха. Председатель Сената выразил поддержку территориальной целостности, суверенитета и демократии Армении.