Вторник, 10 Октября 2023 10:23

АрмИнфо. Президент Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров выступил с обращением к нации, в числе прочего затронув и отношения с Арменией.

Так, турецкий лидер выразил ожидания от правительства РА. "Ожидаем, что администрация Армении будет следовать политике, ориентированной на мир, безопасность и процветание в свете разума и равенства в предстоящий период.

Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы готовы шаг за шагом развивать наши отношения с администрацией Армении, если она будет действовать таким образом и выполнять свои обещания, особенно по части открытия "Зангезурского коридора". Иранская администрация также должна принять это", - отметил он, добавив, что это исторический шаг, который проложит путь к политическим и экономическим шагам, которые обеспечат мир и спокойствие в регионе.

"Я призываю вас действовать вместе в этом проекте", - резюмировал он.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено договоренностями, завершившими вторую карабахскую войну в ноябре 2020 года.

Примечательно, что Турция и Азербайджан пытаются навязать свое видение этого проекта и добиться экстерриториального коридора через Сюникскую область РА.