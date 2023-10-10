Вторник, 10 Октября 2023 10:20

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) призывал граждан США повлиять на руководство страны для прекращения пособничества геноцидальным действиям Азербайджана.

В заявлении организации говорится: <19 сентября, после жестокой девятимесячной блокады, азербайджанские силы напали на Арцах, убив более 500 человек и вынудив 120 000 коренных армянских христиан Арцаха покинуть свои родные дома, спасаясь от геноцидальных действий Азербайджана. С тех пор Азербайджан отказывается участвовать в мирных переговорах при международном посредничестве, что создает угрозу новых нападений на территорию суверенной Республики Армения>.

ANCA обратилась с просьбой связаться с президентом Байденом, вице-президентом Харрис, сенаторами и членами Палаты представителей и призвать их прекратить пособничество США в геноциде армян Арцаха и остановить дальнейшую агрессию Азербайджана против Республики Армения путем: 1) Приведения в исполнение раздела 907 и сокращения всей военной помощи США Азербайджану в области безопасности

2) Отправки мощной гуманитарной помощи США помочь всем армянам, пострадавшим от этнических чисток и геноцида в Азербайджане;

3) Введение санкций против Азербайджана путем применения американских и международных законов, включая Глобальный закон Магнитского и Конвенцию ООН о предупреждении геноцида и наказании за него, за этнические чистки армянского населения Арцаха.

4) Обеспечение освобождения лидеров Арцаха и всех армянских военнопленных, незаконно удерживаемых правительством Азербайджана.

5) Обеспечение права коренного армянского населения Арцаха на возвращение и мирное проживание в своих родных местах

6) Обеспечение безопасности границ Республики Армения от дальнейшей агрессии Азербайджана

<Просто напишите, позвоните или твитните, чтобы начать действовать>,

- говорится в сообщении