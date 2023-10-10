Вторник, 10 Октября 2023 00:37

АрмИнфо. 9 октября от смертельного огнестрельного ранения скончался военнослужащий N-ой воинской части Министерства обороны Армении Нарек Армени Назарян.Об этом сообщило военное ведомство страны.

Отмечается, что в связи с этим ведется расследование для полного выяснения обстоятельств происшествия. Министерство обороны выражает соболезнование и поддержку членам семьи, родственникам и друзьям военнослужащего.