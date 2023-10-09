Понедельник, 9 Октября 2023 23:14

АрмИнфо. Сообщество выпускников Школы управления Сколково выступило с открытым обращением в поддержку Рубена Варданяна. В нем говорится:

«Мы, тысячи выпускников международной бизнес-школы СКОЛКОВО - сообщество предпринимателей и руководителей, обращаемся к мировым лидерам, правозащитникам и к средствам массовой информации с просьбой о помощи в освобождении Рубена Карленовича Варданяна из заключения на территории Азербайджана.

Мы знаем Рубена Карленовича как увлечённого и искреннего человека, активного гуманитарного и общественного деятеля, яркого лидера, отца-основателя бизнес-школы, в которой мы учились, находили бизнес-идеи и партнёров, друзей и единомышленников. За каждым этим событием стоял он: всегда идейный, готовый помочь, визионер и стратег, который всегда был открыт диалогу и личному участию. Мы знаем его как гуманиста, который вместе со своими партнерами основал Гуманитарную инициативу «Аврора» - один из крупнейших гуманитарных фондов, который призван содействовать укреплению мира и защите прав человека во всем мире.

Рубен Карленович оказал значительное влияние на развитие многих крупных социально-полезных проектов, культуры управления в России и других странах.

Рубен Варданян - пример бизнесмена, филантропа, мецената, для которого честь, достоинство и служение миссии не слова, а образ жизни.

Есть люди, масштаб которых шире любых границ, любых сфер деятельности, паспортов, политик, явлений и ситуаций. Рубену Карленовичу благодарны сотни, тысячи людей, которым удалось прикоснуться к его кругу.

Больше года назад Рубен Варданян принял непростое решение поселиться в Арцахе (Нагорном Карабахе), потому что хотел быть вместе с арцахцами, защищать их и их права. Это желание было настолько сильным, что он оставил всё, пренебрёг комфортом и безопасностью и уехал туда, чтобы разделить с местными жителями тяготы военного времени и блокады.

Даже после отъезда из России Рубен Карленович продолжал быть рядом с нашим сообществом и участвовал в своей миссии развития людей, бескорыстно помогал проектам в роли ментора, развивал исследовательскую и научную деятельность.

27 сентября 2023 года Рубен Варданян был задержан азербайджанскими властями при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от возможного преследования со стороны Азербайджана. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. Азербайджан обвинил Рубена Карленовича в финансировании терроризма, участии в создании вооруженных формирований и незаконном пересечении границы. В настоящее время Рубен Карленович находится под арестом.

Для нас как лидеров бизнеса - это удар по всему бизнес-сообществу. Это - потеря ориентиров и темы филантропии, у которой всегда был лидер, мудрый старейшина и ментор, с которым мы всегда могли сверить часы совести и долга.

Физическая безопасность людей мирового масштаба даёт моральную поддержку другим лидерам. У каждого сообщества есть духовный лидер - пример безусловного служения. Если такой пример исчезает - исчезает и сообщество.

Этим письмом мы просим помощи и поддержки всех неравнодушных к судьбе Рубена Варданяна для обеспечения его безопасности и скорейшего возвращения к семье и благим делам.

Мы просим присоединиться к нашему обращению и распространить данную информацию на всех возможных для вас ресурсах».