Понедельник, 9 Октября 2023 22:19

АрмИнфо. Сегодня вечером в Армению прибыло спецподразделение гражданской безопасности Франции для участия в учениях «HOPE 2023».

Как сообщил в своем микроблоге в Х посол Французской республики в Армении Оливье Декотиньи, в Армению для участия в учениях «HOPE 2023» прибыло 56 французских военнослужащих гражданской безопасности, 2 самолета Dash, 1 мобильный пост управления, 8 тонн оборудования и 2 собаки - спасателя.

Напомним, что с 9 по 13 октября 2023 года в Армении пройдут масштабные учения HOPE 2023 «Комплексное управление рисками землетрясений в уязвимых районах Южного Кавказа посредством эффективного планирования, реагирования и совместных действий».

В учениях примут участие более 300 спасателей и специалистов из Армении, Грузии, Кипра, Франции, Греции, Черногории и Северной Македонии.

Крупномасштабные учения являются главным мероприятием проекта «Комплексное управление рисками землетрясений в уязвимых районах Южного Кавказа посредством эффективного планирования, реагирования и совместных операций», финансируемого Генеральным директоратом Европейской Комиссии по гуманитарной помощи и гражданской защите, DG- ECHO, UCPM, Союзом гражданской защиты посредством UCPM-2021-EXT. Координирующей организацией этого проекта является Европейский университет Кипра CERIDES. Учения проводятся в Армении под руководством МВД РА. В консорциум HOPE FSX входят академические организации, организации гражданской обороны и частные организации Армении, Кипра, Франции, Греции, Черногории и Северной Македонии. В учениях участие принимает и Служба управления чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел Грузии.

Программа финансируется Европейским Союзом. Она была запущена 20лет назад.