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|В Москве не видят поля для диалога с Ереваном на фоне "недружественного шага" по ратификации Римского статута
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АрмИнфо. Власти Армении продолжают демонстрировать абсолютную несостоятельность политической мыли, возлагая вину за трагедии, происходящие в Арцахе и Армении в результате проводимой геноцидальной политики Азербайджана, только на оппозицию. Об этом на своей странице в Фейсбук написал глава блока <Армения>, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян.
В этой связи он назвал абсурдным обвинения в адрес оппозиции из-за поздравлений в связи с избранием нового президента Арцаха, хотя как раз отсутствие поздравлений со стороны властей Армении и послужило четким сигналом для действий Азербайджана.
Оганян заметил, что действующие власти <умыли руки> в вопросе Арцаха до такой степени, что больше не признавали Арцах, как государство и не поздравили нового президента. <Хотя все рычаги по спасению Арцаха находились в их руках, а не в руках оппозиции. И сегодня, сколько бы они ни использовали государственную пропагандистскую машину исключительно для обслуживания своих интересов и обвинений оппозиции, они все равно не смогут оправдаться и будут сурово наказаны за преступления, которые были совершены и продолжают совершаться против Арцаха и Армении>, - подчеркнул он.
Оганян заметил, что Арцах не пал бы, если бы у ставших символом поражения, исчерпавших себя морально представителей правящей партии, хватило бы смелости уйти>
|В Армению прибыло спецподразделение гражданской безопасности Франции для участия в учениях «HOPE 2023»
|Американский посредник находится в Баку
|Сейран Оганян: Арцах не пал бы, если бы у ставшего символом поражения, исчерпавшего себя морально правительства, хватило бы смелости уйти
|Директор музея Эребуни: Учебник истории Армении 7- ого класса написан наспех
|В 38 семьях вынужденных переселенцев из Арцаха родились дети
|Правозащитник: В Азербайджане нет независимой судебной системы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армения на СМИД СНГ в Бишкеке будет представлена на уровне замглавы МИД
|Новая миссия ООН направилась в Арцах
|Иранский законодатель: Азербайджан добился военного превосходства над Арменией, используя возможности внерегиональных стран и Израиля
|Егише Киракосян в Гааге примет участие в слушаниях по делу «Армения против Азербайджана»
|На сцене Гостеатра музыкальной комедии им. А.Пароняна состоялась премьера мюзикла «Влюбленные в Нью-Йорке»
|Москва: Россия активно помогает Еревану и Баку для достижения договоренности по Мегринскому маршруту
|Блок <Мать Армения> не будет участвовать в первом заседании новоизбранного Совета старейшин Еревана
|Михаил Галузин: Россия старается не монетизировать добро
|Экс-омбудсмен Армении представил доказательства обстрела гражданского населения со стороны азербайджанских ВС после нелепого заключения миссии ООН
|Замглавы МИД РФ: Наряду с трехсторонним заявлением, существовала джентльменская договоренность о том, что статус Карабаха будет определяться в будущем
|Москва рассматривает возможность встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ
|В Москве не видят поля для диалога с Ереваном на фоне "недружественного шага" по ратификации Римского статута
|По инициативе Туркменистана создана принципиально новая концепция международного энергетического сотрудничества
|5 пациентов, пострадавших от взрыва на складе с ГСМ близ Степанакерта, переведены в медицинские центры США и Бельгии
|Дипломат: Армения ожидает вторжения Азербайджана "в течение нескольких недель"
|Армения не участвует в совместных учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" в Кыргызстане
|Президент Азербайджана высказался за посредничество Грузии в нормализации отношений между Баку и Ереваном
|СНБ Армении выявила очередной случай незаконной миграции граждан
|Гарибашвили: Всем трем странам Южного Кавказа нужно суметь самим решать вопросы региона и дальнейшего развития
|Конгрессмен: администрация США отныне будет занимать более жесткую позицию в отношении Азербайджана
|Посольство РА призывает граждан Армении в Израиле воздержаться от посещения южных регионов страны
|В Минобороны РФ подсчитали количество вооружения, сданного врагу со стороны АО Арцаха
|Мирзоян комиссару ЕС указал на необходимость исключить сохраняющуюся опасность применения силы в регионе
|МИД Армении не располагает информацией о наличии армян среди жертв событий в Израиле
|Пашинян и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|В Кремле ожидают, что Пашинян по видеоконференцсвязи примет участие в саммите СНГ
|"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях
|Глава ОБСЕ призвал к немедленной гуманитарной поддержке карабахских армян
|Абсолютная величина естественного прироста населения Армении за год выросла в 1,6 раз
|Пашинян: Для преодоления кризиса Армения нуждается в финансовой поддержке международного сообщества
|Россия отправит 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива Армении - МИД
|USAID готово поддержать правительство Армении в сфере быстрого реагирования на сложившуюся ситуацию
|Азербайджанская сторона впервые опубликована фото Давида Бабаяна после пленения
|Айк Мамиджанян: Говорить о победе армянской дипломатии по итогам встречи в Гранаде не приходится
|Еврокомиссар по гуманитарным вопросам прибыл в Ереван
|Пашинян 18 октября выступит на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге
|Посольство: Россия откроет Генконсульство в Сюнике - новый шаг для развития сотрудничества
|Виктор Орбан категорически не поддерживает точечные санкции против представителей правительства Азербайджана
|Левон Зурабян назвал фейком утверждения властей Армении о серьезной дипломатической победе в Гранаде
|Тихановская встретилась в Гранаде с Пашиняном и Мирзояном
|Литва хочет помочь Армении на выбранном ею пути
|Гуманитарная ситуация в Арцахе будет на повестке осенней сессии ПАСЕ
|В Баку в присущей им истерической манере отреагировали на высказывания президента Франции и резолюцию Европарламента
|Гаагский суд назначил дату слушаний по иску Армении против Азербайджана
|В МИД России рассказали о посещении миссией ООН Арцаха
|Стартовал процесс выплаты единовременной помощи в размере 100 тыс. драмов для вынужденных переселенцев из Арцаха
|Защиту Рубена Варданяна будет осуществлять адвокат его семьи
|ЦБ РА передал данные о более чем 50 тысячах банковских картах, предоставленных перемещенным жителям Нагорного Карабаха – Багдасарян
|Артак Бегларян: В результате военной агрессии в Арцахе 19 сентября погибло свыше 220 человек без учета пропавших без вести
|Армения рассказала об этнической чистке, учиненной Азербайджаном в Арцахе на площадке 74-ой сессии Комитета ООН в Женеве
|Все резолюции ЕП останутся бесполезными, если исполнительная власть ЕС не предпримет соответствующих действий - АРФД
|ANCA присоединился к лидерам Конгресса и партнерам по коалиции, требующим от Байдена санкций против Азербайджана
|Бывшему госминистру Нагорного Карабаха была предоставлена возможность связаться с семьей - азербайджанские СМИ
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