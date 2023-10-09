Понедельник, 9 Октября 2023 18:59

АрмИнфо. Власти Армении продолжают демонстрировать абсолютную несостоятельность политической мыли, возлагая вину за трагедии, происходящие в Арцахе и Армении в результате проводимой геноцидальной политики Азербайджана, только на оппозицию. Об этом на своей странице в Фейсбук написал глава блока <Армения>, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян.

В этой связи он назвал абсурдным обвинения в адрес оппозиции из-за поздравлений в связи с избранием нового президента Арцаха, хотя как раз отсутствие поздравлений со стороны властей Армении и послужило четким сигналом для действий Азербайджана.

Оганян заметил, что действующие власти <умыли руки> в вопросе Арцаха до такой степени, что больше не признавали Арцах, как государство и не поздравили нового президента. <Хотя все рычаги по спасению Арцаха находились в их руках, а не в руках оппозиции. И сегодня, сколько бы они ни использовали государственную пропагандистскую машину исключительно для обслуживания своих интересов и обвинений оппозиции, они все равно не смогут оправдаться и будут сурово наказаны за преступления, которые были совершены и продолжают совершаться против Арцаха и Армении>, - подчеркнул он.

Оганян заметил, что Арцах не пал бы, если бы у ставших символом поражения, исчерпавших себя морально представителей правящей партии, хватило бы смелости уйти>