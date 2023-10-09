Понедельник, 9 Октября 2023 18:57

АрмИнфо. Директор историко-археологического музея-заповедника Эребуни Микаэл Бадалян считает, что учебник истории Армении 7- ого класса написан наспех.

Бадалян отметил, что изучил учебник, и по раздел "Урарту" сделал свои экспертные замечания. "Как я уже говорил, теперь я перейду к своим наблюдениям относительно раздела "Урарту" учебника истории Армении для 7-го класса. Еще раз хотел бы заметить, что у меня нет каких-либо личных мотивов. Более того, я со всем уважением отношусь к господину Смбату Ованнисяну и Школе участия. Я знаю, что господин Ованнисян является одним из лучших специалистов в своей области. Однако, как я уже говорил, написание учебника - это большая ответственность. Здесь необходимо исключить поспешную работу и личные подходы. Я думаю, что по крайней мере, эта часть этого учебника была написана довольно наспех. Также была необходима профессиональная консультация", - отметил Бадалян.

Далее эксперт уже сделал постраничный анализ данного раздела, со своими замечаниями. "Страница 34 - клинопись - упоминается, что писали клином на камне или глиняной плите. Клинописные надписи имеются на сотнях металлических предметов, даже на бусах.

Упоминается ассирийский язык, даются пояснения и утверждается, что ассирийский язык является языком ассирийско-вавилонских клинописных надписей. Так на каком же языке были вавилонские надписи? Ассирийский

- один из важных диалектов аккадского языка. Другой основной диалект аккадского языка - вавилонский. В тексте говорится, что якобы государство,созданное под названием города Ван называется Ванским царством. Складывается впечатление, что город с названием Ван был при создании Урарту. На самом деле Ванское царство - это профессиональный термин, данный специалистами", - отметил он.

Перейдя к странице 35, Бадалян констатировал, что там продолжает использоваться старое мнение о том, что город Тушпа был построен Сардуром Первым. "На самом деле урартский царь не оставил никаких упоминаний о строительстве Тушпы в ассирийских надписях здания, построенного им у подножия скалы Вана. Он упоминает о строительстве сооружения. Более того, функции этой структуры до сих пор спорны в кругах специалистов. Это может быть храм, пристань и т. д. Дело в том, что Тушпа (Турушпа в тексте) упоминается как поселение еще до воцарения Сардура I, около ок. а. В 856-853 гг. (возможно, раньше) в контексте набега одного из ассирийских царей (Ашшурнацирпала II или Салманасара III) на Армянское нагорье (Э. Грекян, 2013, с. 49)", - пишет историк.

"Страница 36: Отмечается, что цари Ишпуина и Мену переоснастили урартское войско железным и стальным оружием, а бронзовое снаряжение подарили храмам. Это личная гипотеза, не имеющая серьезных аргументов. На самом деле, похоже, нет прямых доказательств, подтверждающих все это.

Страница 37: Выложено изображение и указано, что Ванская крепость -

9 век до н.э. На самом деле крепость Ван продолжала функционировать гораздо и намного дольше упомянутых столетий.

Страница 39: Отмечается, что Аргишти унаследует трон после Менуа. Однако об Инушпуа нет никаких упоминаний. Меж тем, как Инушпуа был старшим сыном Менуа и упоминается в клинописных текстах. Клинописные надписи с именем Инушпуа на металлических предметах дают некоторые основания полагать, что он унаследовал трон на каком-то коротком этапе, поскольку такие надписи вообще характерны для царей. Мы до сих пор не знаем, что произошло дальше и при каких обстоятельствах на престол взошел сын Аргишти Менуа", - написала Бадалян.

По его словам, на странице 40 говорится о строительстве города Эребуни, но нет никаких упоминаний о том, что письменная история армянской столицы Еревана начинается с Эребуни. Это тот случай, когда еще больше подогреваются лживые публикации, пропаганда и амбиции недругов по отношению к Еревану. Ниже размещено изображение протокола, найденного в Ване Ишпуини, а ниже - текст Ашотакертского протокола. Это разные протоколы, которые могут вызвать вопросы как у учителей, так и у учащихся.

"Страница 41: На этой странице размещена уже упомянутая мной карта. На этой карте несколько неправильно отмеченных географических названий. Так упоминается неизвестный урартологии топоним Урмейкуин. Упоминается Диадухи, но должен был быть Диаухи. При этом Диахи должен располагаться преимущественно в Каринском районе. Упоминается гора Арарат, а в скобках Урурут. Ни в одной клинописной надписи Ванского царства такого источника не обнаружено. Соединение Арарат-Урурут весьма опасно. На карте изображена Колхида, но в урартских клинописных надписях она упоминается как Кулха. Все это заметил и мой дорогой коллега Торк Далалян - заместитель директора Института археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Армения. Короче говоря, эта карта непрофессиональная и хочется верить, что это результат очень поспешной работы. Однако учебники не следует писать таким образом", - отметил Бадалян.

По его словам, после его поста в социальных сетях издатель учебника - "Школа участия" оставил комментарий, в котором говорилось, что в учебник по ошибке включена сырая версия карты периода короля Ишпуини. "То есть, размещена неправильная, неточная карта, которой должны руководствоваться учителя и ученики. Однако у меня есть вопросы. Тогда почему эта карта была помещена в раздел "Падение царства Ван"? У нас нет сведений о том, что войска Ишпуини достигли побережья Аракса, как показано на карте. Лишь в период так называемого совместного правления Ишпуини и Менуа имеется проникновение в Нахиджеван, где они оставляют клинописную запись на горе Одзасасар. На карте отмечена Колхида. А Кулха упоминается в клинописи Сардура сына "Аргишта гораздо позже Ишпуини", - написал Бадалян, сделал анализ учебника до 50 страницы, и представив свои замечания.

В заключение эксперт констатировал, что вышеуказанные замечания и наблюдения были сделаны всего за несколько часов. "Как хорошо было бы поинтересоваться мнением специалистов и по узкопрофессиональным темам. В этом нет ничего постыдного. Если другие мои коллеги посмотрят этот текст, думаю, у них тоже будут замечания. Еще раз отмечу, что профессиональные наблюдения были сделаны мной. Кроме того, я также ознакомлюсь с остальными учебниками, где упоминается Урарту", - резюмировал Бадалян.