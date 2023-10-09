Понедельник, 9 Октября 2023 18:14

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на 1-ом переулке улицы Ачаряна, ТП, здание МЧС и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), центр психического здоровья “Аван”; школа N27, Жилые дома 8, 10 на пр. Баграмяна, частные дома на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 42, 45, 46 в кв. “Норашен”, улицы А. Вегнера, Отяна и прилегающие абоненты;

11:00-15:00 частные дома 1-20 на улице Гаджергорцнери, 33-34, 58-88 на улице Давида Бека;

11:00-17:00 частные дома 36-60 ан улице Фанарджяна, 25-42 на 2-ом переулке Фанарджяна, частные дома 132-150 на улице Нар-Доса, 32/3, 32/8 на 2-ом переулке Чаренца, абоненты-жильцы на 6-ом ряду Сари Тага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 1 на улице Пароняна, жилой дом 1 на пр. Маштоца, жилой дом 10 на улице Ал. Манукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16 на улице Галшояна, ясли-детский сад N268, здания института “Айнахагиц”, здания Института геологических наук и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Арагац, Айтах, Ферик;

12:00-14:00 село Таиров;

в Араратской области:

10։30-12։30 частично улицы Маркса, Прошяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00:13։00 частично улицы Мясникяна, Вардадзора, Шаумяна, Теряна, Алавердяна, Камо, Еритасардакана, территория, прилегающая к строительному офису, и частично Джермукское шоссе, станции операторов “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС”, “Юком” и абонент (не являющийся жильцом) “Телестанция” в городе Вайк;

10։30-12։30 частично села Малишка и Гер-Гер;

в Котайкской области:

10։30-16։30 частично село Вохчаберд; частные дома Дзорахбюра, Джрвежа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։30-16։30 села Гегашен, Зовк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания “Зовк Джур”, асфальтовый завод Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Дзорахбюр, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

09:30-12:00 квартал ‘Бари-Каван-1” в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 здания школы N144, детского сада N133, жилые дома 56, 71, 73 на улице Арташисяна, 54 на улице Чехова, частные дома на улицах Котовского, Мусаеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 1-ый переулок Фучика, улицы Карапетяна, Парсегова, Меликяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 частные дома 45-104 на улице Давида Бека, частные дома 1-43 на 2-ом переулке улицы Давида Бека;

11:00-17:00 частные дома 6-40 на улице Лермонтова, 19, 21, 25, 27 на улице Ростовяна, частные дома 62, 69, 71, 73 на улице С. Давида, гостиница “Эребуни” (односторонне), жилые дома 89-91 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 31-62/1 на улице Царава Ахбюра, жилые дома 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, жилые дома 2/10, 6, 6/2, 10/2, 17, 31 и частный дом 14 на улице Улнеци; жилые дома 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 32/2, 32/4, 36, 38, 39/3, 39/5, 40, 42, 43/1, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/5, 50/6, 54, 56, 58 на улице Молдовакан, 3/3 на улице Тотовенца, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18 на улице Н. Степаняна, жилые дома 21, 23, 25 на пр. Гая, ясли-детские сады N102, 250, школа N139 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), торговый колледж N2, прилегающие частные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично села Суренаван и Таперакан;

10։30-12։30 частично улицы Нерсисяна, Мамиконяна, Шаумяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-13։00 частично улицы Шаумяна, Еркрабаннери, Аршавира Меликяна, 26 Комисарнери, Мясникяна, Вардадзора, Теряна, Еритасардакан, Алавердяна, Камо, частично Джермукское шоссе, пластиковый завод, узел связи, каменный цех, абоненты (не являющиеся жильцами) компаний “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС”, “Юком” в городе Вайк;

10։30:12։30 частично село Арпи;

в Котайкской области:

10։30-16։30 села Гетик, Мартуни, Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат, МГЭС “Эрик”, “Гетик-1”;

в Лорийской области:

11։00-17։00 кварталы “Джравазан”, “Зоравар Андраник”, “Шестакова”, “Баграмян”, “Санаин каяран”, жилой дом 8 на улице Марти 8 в городе Алаверди;

в Тавушской области:

11։00-14։00 частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан; село Техут.