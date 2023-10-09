Понедельник, 9 Октября 2023 17:53

АрмИнфо. Техническая команда ООН 9 октября направилась в Карабах для ознакомления с ситуацией и определения гуманитарных потребностей населения. Об этом Turan сообщили в представительстве ООН в Баку.

В составе миссии сотрудники офиса резидента-координатора ООН и специализированных институтов Объединенных Наций.

Отметим, что Миссия ООН во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане вечером 1 октября подвела итоги своего однодневного визита в Нагорный Карабах. В распространенном заявлении наблюдатели отметили, что, по полученным ими данным, в Нагорном Карабахе осталось от 50 до 1 тыс. армян. "Миссия потрясена тем, как внезапно местные жители покинули свои дома, а также страданиями, которые могли стать причиной", - c цинизмом заявили в миссии ООН.

Дальше больше, чиновники ООН заявили, что "ни от опрошенных среди местного населения, ни от своих собеседников они не услышали каких-либо сообщений о применении насилия к мирным жителям после заключения последнего перемирия". Авторы заявления также отмечают, что "в тех местах, которые они посетили, они не обнаружили повреждений или разрушений гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуры, а также погибший скот или домашних животных".

"На данном этапе сложно понять, намерено ли местное население вернуться. Ясно, что есть необходимость укрепления доверия, а это требует времени и усилий со всех сторон", - подчеркнула команда международной структуры, заверив, что ООН "готова поддержать оставшееся [в Нагорном Карабахе] население и тех, кто хочет вернуться".

Согласно заявлению, представители ООН в ходе однодневного визита побывали в Акне, Степанакерте и Кашатагском (Лачинском) коридоре. Согласно сообщению, доступ наблюдателей в сельские населенные пункты "был ограничен"

На фоне многочисленных фото, видеокадров бесчинства азербайджанских ВС на территории Арцаха, данное заявление миссии ООН больше напоминало первоапрельскую шутку, чем реальный непредвзятый отчет с места событий.

В МИД Армении также выступили с критикой данного визита, подчеркнув важность объективного и всестороннего анализа ситуации.