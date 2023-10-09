Понедельник, 9 Октября 2023 14:47

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян командировал представителей офиса представителя Армении по международно-правовым вопросам в Нидерланды принять участие в слушаниях по делу <Армения против Азербайджана>.

Согласно решению премьера, глава офиса представителя Армении по международно- правовым вопросам Липарит Дрмеян, представитель Армении по международно- юридическим вопросам Егише Киракосян, начальник Управления защиты интересов Республики Армения по межгосударственным спорам Арам Арамян, с 9-го по 13 октября включительно года будут командированы в Королевство Нидерландов (Гаага) для участия в слушаниях по иску <Расовая дискриминация в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм насилия>, представленной Арменией против Азербайджана в Международный Суде ООН.

Ранее, 28 сентября Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН по поводу предполагаемого нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха.

Армения, ссылаясь на статью 41 Хартии и статью 73 Регламента суда, направила в суд ходатайство о применении временных мер по сохранению и защите прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Армения призывает суд ООН подтвердить обязательство Азербайджана воздерживаться от <любых действий, прямо или косвенно направленных на депортацию оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха>.

В Ереване рассчитывают, что Баку <воздержится от принятия карательных мер против нынешних или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха>.

Кроме того, армянская сторона включила в текст иска требование вывести представителей азербайджанских военных и правоохранительных органов с гражданских объектов оккупированного ими после 19 сентября региона.

Армения также утверждает, что Азербайджан не должен изменять или уничтожать какой- либо памятник, посвященный Геноциду армян 1915 года, или любой другой памятник, армянский культурный артефакт или объект, расположенный в Нагорном Карабахе.

В иске говорится, что Баку должен отчитаться о мерах, направленных на его реализацию, в течение одного месяца со дня подачи в суд ООН, а затем информировать этот орган каждые три месяца до принятия решения по делу.

Армения также попросила Суд подтвердить обязательства, наложенные на Азербайджан его решениями, в частности принятыми 7 декабря 2022 года и 22 февраля 2023 года.