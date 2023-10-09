Понедельник, 9 Октября 2023 13:18

АрмИнфо. В Государственном театре музыкальной комедии им. А. Пароняна состоялась премьера мюзикла «Влюбленные в Нью-Йорке», который стал современной армянской интерпретацией шекспировских Ромео и Джульетты.

Постановщиком выступил Самсон Мовсесян. Примечательно, что все песни в мюзикле были исполнены на армянском языке в переводе Геворга Давтяна. <Это было правильно, ведь в любой стране мира, когда ставят мюзикл, он исполняется на языке этой страны, так почему же наш мюзикл не должен быть на армянском языке, который звучит так красиво?>, - задался вопросом режиссер.

Сюжет мюзикла <Влюбленные в Нью-Йорке> построен на бессмертной истории Ромео и Джульетты, но на новый лад. На улицах Манхэттена ведут беспощадную войну за жизненное пространство две уличных банды - пуэрториканцы (Акулы) и американцы (Джеты). Тони - член банды Джетов влюбляется в смуглянку Мария - сестру предводителя банды пуэрториканцев. Вопреки ненависти друзей и родственников, молодые люди влюбляются друг в друга, однако их любовь заканчивается трагически.

Художественное оформление спектакля - Гарегин Евангулян, дирижер - Арутюн Арзуманян, аранжировка музыки - Ваагн Варданян, художник по костюмам - Изабелла Сафронова, танцы - Артем Геворгян, хормейстер - Шушан Ованнисян, тексты песен- Геворг Давтян.