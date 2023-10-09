Понедельник, 9 Октября 2023 13:13

АрмИнфо.Присутствие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе востребовано, и в дальнейшем оно также будет необходимо. Об этом в интервью РБК заявил заместитель министра иностранных дел России, курирующий отношения со странами СНГ, Михаил Галузин.

Согласно трехстороннему заявлению Баку, Еревана и Москвы от 10 ноября 2020 года, российский миротворческий контингент был развернут вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Кашатагского (Лачинского) коридора, который соединяет Арцах с Арменией. Туда были направлены 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Срок их размещения - пять лет (до 2025 года); он продлится автоматически, если ни одна из конфликтующих сторон не потребует вывода миротворцев из региона.

Дипломат напомнил, что прекращение военных действий 20 сентября было достигнуто при посредничестве российского миротворческого контингента, который развернут в Нагорном Карабахе в соответствии с трехсторонними договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана.

"Таким образом, Россия продолжила выполнение своей важнейшей стабилизирующей роли на Южном Кавказе. После прекращения боевых действий 20 сентября российский миротворческий контингент сыграл важнейшую роль в оказании гуманитарного содействия жителям Нагорного Карабаха, включая снабжение продовольствием, оказание медицинской помощи, эвакуацию более сотни людей, получивших ранения в результате взрыва на АЗС в одном из районов Карабаха. То есть та ситуация, которую мы видим сейчас, когда нет боевых действий, это во многом заслуга России и ее миротворческого контингента", - подчеркнула она.

"Вместе с тем полагаю, что точка в конфликтной ситуации пока не поставлена. И здесь сохраняет актуальность комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Речь идет о достижении договоренностей по таким важнейшим компонентам, как разблокирование транспортных коммуникаций и экономических связей между Арменией и Азербайджаном, о делимитации границы с ее последующей демаркацией, о подписании мирного договора и о налаживании контактов между общественными деятелями, экспертными сообществами, парламентариями Азербайджана и Армении. Все это в комплексе должно вывести на взаимоприемлемые условия нормализации, которые будут зафиксированы в будущем договоре. И Россия как честный посредник, который имеет отношения партнерства и союзничества с обеими странами, будет стремиться к содействию тому, чтобы были достигнуты устойчивые сбалансированные договоренности между двумя нашими соседями", - продолжила она.

Касаясь исхода армянского населения Арйаха, Галузин отметио, что ситуация на земле достаточно подвижна.

"Очень многие жители Карабаха приняли тяжелое для них решение покинуть эти места. Но одновременно я исхожу из того, что миссия российского миротворческого контингента остается более чем востребованной. Российский миротворческий контингент сыграл огромную роль, во-первых, в достижении перемирия 20 сентября и оказании помощи жителям Нагорного Карабаха на этапе до их массового выхода из Карабаха. Наши военные сопровождали эвакуационные колонны, обеспечивая порядок и безопасность. К сожалению, шесть наших военнослужащих погибли при исполнении своего служебного долга. Мы глубоко скорбим об этом", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам дипломата, контакты между представителями армян Нагорного Карабаха и властей Азербайджана тоже ведутся при участии представителей командования российского миротворческого контингента. "И комплекс очень сложных вопросов, связанных с дальнейшим обустройством в Нагорном Карабахе, тоже решается между представителями карабахских армян и властей Азербайджанской Республики при содействии российских миротворцев.

Роль нашего контингента востребована, и я полагаю, что в дальнейшем она также будет необходима. Во-первых, остается вопрос о том, чтобы чувствовали себя спокойно те жители Карабаха, которые там остались. Нельзя исключать, что кто-то из тех, кто сегодня вышел из Карабаха, на каком-то этапе примет решение вернуться. И наличие миротворцев станет для этих людей дополнительным фактором спокойствия. Так что я бы не стал говорить, что деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе себя исчерпала. Вопрос, какими могли бы быть модальности дальнейшего пребывания этого контингента, будет обсуждаться и решаться между Москвой и Баку по установленным каналам", - продолжил он.

Касаясь ареста многих из руководства непризнанной НКР, и на просьбу высказаться конкретно по поводу Рубена Варданяна, Галузин обратил внимание, что речь идет прежде всего о гражданах Армении или же о людях, которые добровольно отказались от российского гражданства. "Поэтому эти вопросы должны решаться в первую очередь между Арменией, чьими гражданами эти люди являются, и властями Азербайджаном. И еще я хотел бы обратить ваше внимание на такой немаловажный аспект, который я не затронул. Это тот аспект, что на каком-то этапе официальный Ереван начал говорить о том, что он вообще не имеет никакого отношения к судьбе армян Нагорного Карабаха и все вопросы, с этим связанные, должны решаться в рамках диалога представителей карабахских армян с азербайджанскими властями. Это тоже, к сожалению, было. И я обращаю на это ваше внимание", - подчеркнул он.

На уточнение, планирует ли Россия предоставить помощь арцахцам, Галузин подчеркнул, что Москва уже предпринимает очень серьезные усилия по оказанию гуманитарного содействия армянским беженцам из Нагорного Карабаха, переселившихся в результате очень, я понимаю, эмоционально тяжелого решения.

"Во-первых, именно Россия была той страной, которая открыла путь для гуманитарных поставок армянскому населению Карабаха еще до событий 19 сентября. На данный момент около 200 т продовольствия и горюче-смазочных материалов было предоставлено армянам Карабаха со стороны российского миротворческого контингента.

Россотрудничеством создан оперативный штаб на территории Армении, через который осуществляется мониторинг гуманитарных потребностей и оказание неотложной гуманитарной помощи - в Горис поставлено около 3 т, в Капан - около 1,5 т. Наготове порядка 10 т гуманитарных грузов, включая детское питание, предметы первой необходимости, теплую одежду, от фонда доктора Лизы и других профильных российских организаций. Мы надеемся, что в ближайшее время эта помощь будет поставлена.

Около 20 т гуманитарных грузов поставлено по линии администрации Волгоградской области. Активное участие в оказании помощи беженцам из Карабаха принимает российское бизнес-сообщество. С 1 октября ОАО "РЖД" обеспечивает бесплатные перевозки на электричках по Армении именно этой категории граждан. Корпорация "Русал" помогает трудоустройству этих людей. "Газпром" взял на себя обеспечение жильем и оплату коммунальных расходов для 600 семей беженцев из Карабаха.

Мы, естественно, на этом не остановимся, будем продолжать эту помощь, будем анонсировать, когда будем готовы. И реагируя на первую часть вашего вопроса, хотел бы сказать, что мы при этом не выставляем напоказ какие-то цифры в долларах или еще в какой-то валюте. Мы стараемся не монетизировать добро", - подытожил Галузин.