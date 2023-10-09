Arminfo.info



 Понедельник, 9 Октября 2023 13:13
Марианна Мкртчян

Михаил Галузин: Россия старается не монетизировать добро

Михаил Галузин: Россия старается не монетизировать добро

АрмИнфо.Присутствие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе востребовано, и в дальнейшем оно также будет необходимо. Об этом в интервью РБК заявил заместитель министра иностранных дел России, курирующий отношения со странами СНГ, Михаил Галузин.

Согласно трехстороннему заявлению Баку, Еревана и Москвы от 10 ноября 2020 года, российский миротворческий контингент был развернут вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Кашатагского (Лачинского) коридора, который соединяет Арцах с Арменией. Туда были направлены 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Срок их размещения - пять лет (до 2025 года); он продлится автоматически, если ни одна из конфликтующих сторон не потребует вывода миротворцев из региона.

Дипломат напомнил, что прекращение военных действий 20 сентября было достигнуто при посредничестве российского миротворческого контингента, который развернут в Нагорном Карабахе в соответствии с трехсторонними договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана.

"Таким образом, Россия продолжила выполнение своей важнейшей стабилизирующей роли на Южном Кавказе. После прекращения боевых действий 20 сентября российский миротворческий контингент сыграл важнейшую роль в оказании гуманитарного содействия жителям Нагорного Карабаха, включая снабжение продовольствием, оказание медицинской помощи, эвакуацию более сотни людей, получивших ранения в результате взрыва на АЗС в одном из районов Карабаха. То есть та ситуация, которую мы видим сейчас, когда нет боевых действий, это во многом заслуга России и ее миротворческого контингента", - подчеркнула она.

"Вместе с тем полагаю, что точка в конфликтной ситуации пока не поставлена. И здесь сохраняет актуальность комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Речь идет о достижении договоренностей по таким важнейшим компонентам, как разблокирование транспортных коммуникаций и экономических связей между Арменией и Азербайджаном, о делимитации границы с ее последующей демаркацией, о подписании мирного договора и о налаживании контактов между общественными деятелями, экспертными сообществами, парламентариями Азербайджана и Армении. Все это в комплексе должно вывести на взаимоприемлемые условия нормализации, которые будут зафиксированы в будущем договоре. И Россия как честный посредник, который имеет отношения партнерства и союзничества с обеими странами, будет стремиться к содействию тому, чтобы были достигнуты устойчивые сбалансированные договоренности между двумя нашими соседями", - продолжила она.

Касаясь исхода армянского населения Арйаха, Галузин отметио, что ситуация на земле достаточно подвижна.

"Очень многие жители Карабаха приняли тяжелое для них решение покинуть эти места.  Но одновременно я исхожу из того, что миссия российского миротворческого контингента остается более чем востребованной. Российский миротворческий контингент сыграл огромную роль, во-первых, в достижении перемирия 20 сентября и оказании помощи жителям Нагорного Карабаха на этапе до их массового выхода из Карабаха. Наши военные сопровождали эвакуационные колонны, обеспечивая порядок и безопасность. К сожалению, шесть наших военнослужащих погибли при исполнении своего служебного долга. Мы глубоко скорбим об этом", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам дипломата, контакты между представителями армян Нагорного Карабаха и властей Азербайджана тоже ведутся при участии представителей командования российского миротворческого контингента. "И комплекс очень сложных вопросов, связанных с дальнейшим обустройством в Нагорном Карабахе, тоже решается между представителями карабахских армян и властей Азербайджанской Республики при содействии российских миротворцев.

Роль нашего контингента востребована, и я полагаю, что в дальнейшем она также будет необходима. Во-первых, остается вопрос о том, чтобы чувствовали себя спокойно те жители Карабаха, которые там остались. Нельзя исключать, что кто-то из тех, кто сегодня вышел из Карабаха, на каком-то этапе примет решение вернуться. И наличие миротворцев станет для этих людей дополнительным фактором спокойствия. Так что я бы не стал говорить, что деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе себя исчерпала. Вопрос, какими могли бы быть модальности дальнейшего пребывания этого контингента, будет обсуждаться и решаться между Москвой и Баку по установленным каналам", - продолжил он.

Касаясь ареста многих из руководства непризнанной НКР, и на просьбу высказаться конкретно по поводу Рубена Варданяна, Галузин обратил внимание, что речь идет прежде всего о гражданах Армении или же о людях, которые добровольно отказались от российского гражданства. "Поэтому эти вопросы должны решаться в первую очередь между Арменией, чьими гражданами эти люди являются, и властями Азербайджаном. И еще я хотел бы обратить ваше внимание на такой немаловажный аспект, который я не затронул. Это тот аспект, что на каком-то этапе официальный Ереван начал говорить о том, что он вообще не имеет никакого отношения к судьбе армян Нагорного Карабаха и все вопросы, с этим связанные, должны решаться в рамках диалога представителей карабахских армян с азербайджанскими властями. Это тоже, к сожалению, было. И я обращаю на это ваше внимание", - подчеркнул он.

На уточнение, планирует ли Россия предоставить помощь арцахцам, Галузин подчеркнул, что Москва уже предпринимает очень серьезные усилия по оказанию гуманитарного содействия армянским беженцам из Нагорного Карабаха, переселившихся в результате очень, я понимаю, эмоционально тяжелого решения.

"Во-первых, именно Россия была той страной, которая открыла путь для гуманитарных поставок армянскому населению Карабаха еще до событий 19 сентября. На данный момент около 200 т продовольствия и горюче-смазочных материалов было предоставлено армянам Карабаха со стороны российского миротворческого контингента.

Россотрудничеством создан оперативный штаб на территории Армении, через который осуществляется мониторинг гуманитарных потребностей и оказание неотложной гуманитарной помощи - в Горис поставлено около 3 т, в Капан - около 1,5 т. Наготове порядка 10 т гуманитарных грузов, включая детское питание, предметы первой необходимости, теплую одежду, от фонда доктора Лизы и других профильных российских организаций. Мы надеемся, что в ближайшее время эта помощь будет поставлена.

Около 20 т гуманитарных грузов поставлено по линии администрации Волгоградской области. Активное участие в оказании помощи беженцам из Карабаха принимает российское бизнес-сообщество. С 1 октября ОАО "РЖД" обеспечивает бесплатные перевозки на электричках по Армении именно этой категории граждан. Корпорация "Русал" помогает трудоустройству этих людей. "Газпром" взял на себя обеспечение жильем и оплату коммунальных расходов для 600 семей беженцев из Карабаха.

Мы, естественно, на этом не остановимся, будем продолжать эту помощь, будем анонсировать, когда будем готовы. И реагируя на первую часть вашего вопроса, хотел бы сказать, что мы при этом не выставляем напоказ какие-то цифры в долларах или еще в какой-то валюте. Мы стараемся не монетизировать добро", - подытожил Галузин. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В Армению прибыло спецподразделение гражданской безопасности Франции для участия в учениях  «HOPE 2023»В Армению прибыло спецподразделение гражданской безопасности Франции для участия в учениях  «HOPE 2023»
Американский посредник находится в БакуАмериканский посредник находится в Баку
Сейран Оганян: Арцах не пал бы, если бы у ставшего символом поражения, исчерпавшего себя морально правительства, хватило бы смелости уйтиСейран Оганян: Арцах не пал бы, если бы у ставшего символом поражения, исчерпавшего себя морально правительства, хватило бы смелости уйти
Директор музея Эребуни: Учебник истории Армении 7- ого класса написан наспехДиректор музея Эребуни: Учебник истории Армении 7- ого класса написан наспех
В 38 семьях вынужденных переселенцев из Арцаха родились детиВ 38 семьях вынужденных переселенцев из Арцаха родились дети
Правозащитник: В Азербайджане нет независимой судебной системыПравозащитник: В Азербайджане нет независимой судебной системы
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Армения на СМИД СНГ в Бишкеке будет представлена на уровне замглавы МИДАрмения на СМИД СНГ в Бишкеке будет представлена на уровне замглавы МИД
Новая миссия ООН направилась в АрцахНовая миссия ООН направилась в Арцах
Иранский законодатель: Азербайджан добился военного превосходства над Арменией, используя возможности внерегиональных стран и ИзраиляИранский законодатель: Азербайджан добился военного превосходства над Арменией, используя возможности внерегиональных стран и Израиля
Егише Киракосян в Гааге примет участие в слушаниях по делу «Армения против Азербайджана»Егише Киракосян в Гааге примет участие в слушаниях по делу «Армения против Азербайджана»
На сцене Гостеатра музыкальной комедии им. А.Пароняна состоялась премьера мюзикла «Влюбленные в Нью-Йорке»На сцене Гостеатра музыкальной комедии им. А.Пароняна состоялась премьера мюзикла «Влюбленные в Нью-Йорке»
Москва: Россия активно помогает Еревану и Баку для достижения договоренности по Мегринскому маршрутуМосква: Россия активно помогает Еревану и Баку для достижения договоренности по Мегринскому маршруту
Блок <Мать Армения> не будет участвовать в первом заседании новоизбранного Совета старейшин ЕреванаБлок <Мать Армения> не будет участвовать в первом заседании новоизбранного Совета старейшин Еревана
Михаил Галузин: Россия старается не монетизировать доброМихаил Галузин: Россия старается не монетизировать добро
Экс-омбудсмен Армении представил доказательства обстрела гражданского населения со стороны азербайджанских ВС после нелепого заключения миссии ООНЭкс-омбудсмен Армении представил доказательства обстрела гражданского населения со стороны азербайджанских ВС после нелепого заключения миссии ООН
Замглавы МИД РФ: Наряду с трехсторонним заявлением, существовала джентльменская договоренность о том, что статус Карабаха будет определяться в будущемЗамглавы МИД РФ: Наряду с трехсторонним заявлением, существовала джентльменская договоренность о том, что статус Карабаха будет определяться в будущем
Москва рассматривает возможность встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГМосква рассматривает возможность встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ
В Москве не видят поля для диалога с Ереваном на фоне В Москве не видят поля для диалога с Ереваном на фоне "недружественного шага" по ратификации Римского статута
По инициативе Туркменистана создана принципиально новая концепция международного энергетического сотрудничестваПо инициативе Туркменистана создана принципиально новая концепция международного энергетического сотрудничества
5 пациентов, пострадавших от взрыва на складе с ГСМ близ Степанакерта, переведены в медицинские центры США и Бельгии5 пациентов, пострадавших от взрыва на складе с ГСМ близ Степанакерта, переведены в медицинские центры США и Бельгии
Дипломат: Армения ожидает вторжения Азербайджана Дипломат: Армения ожидает вторжения Азербайджана "в течение нескольких недель"
Армения не участвует в совместных учениях ОДКБ Армения не участвует в совместных учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" в Кыргызстане
Президент Азербайджана высказался за посредничество Грузии в нормализации отношений между Баку и ЕреваномПрезидент Азербайджана высказался за посредничество Грузии в нормализации отношений между Баку и Ереваном
СНБ Армении выявила очередной случай незаконной миграции гражданСНБ Армении выявила очередной случай незаконной миграции граждан
Гарибашвили: Всем трем странам Южного Кавказа нужно суметь самим решать вопросы региона и дальнейшего развитияГарибашвили: Всем трем странам Южного Кавказа нужно суметь самим решать вопросы региона и дальнейшего развития
Конгрессмен: администрация США отныне будет занимать более жесткую позицию в отношении АзербайджанаКонгрессмен: администрация США отныне будет занимать более жесткую позицию в отношении Азербайджана
Посольство РА призывает граждан Армении в Израиле воздержаться от посещения южных регионов страныПосольство РА призывает граждан Армении в Израиле воздержаться от посещения южных регионов страны
В Минобороны РФ подсчитали количество вооружения, сданного врагу со стороны АО АрцахаВ Минобороны РФ подсчитали количество вооружения, сданного врагу со стороны АО Арцаха
Мирзоян комиссару ЕС указал на необходимость исключить сохраняющуюся опасность применения силы в регионеМирзоян комиссару ЕС указал на необходимость исключить сохраняющуюся опасность применения силы в регионе
МИД Армении не располагает информацией о наличии армян среди жертв событий в ИзраилеМИД Армении не располагает информацией о наличии армян среди жертв событий в Израиле
Пашинян и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного КарабахаПашинян и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
В Кремле ожидают, что Пашинян по видеоконференцсвязи примет участие в саммите СНГВ Кремле ожидают, что Пашинян по видеоконференцсвязи примет участие в саммите СНГ
"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях
Глава ОБСЕ призвал к немедленной гуманитарной поддержке карабахских армянГлава ОБСЕ призвал к немедленной гуманитарной поддержке карабахских армян
Абсолютная величина естественного прироста населения Армении за год выросла в 1,6 разАбсолютная величина естественного прироста населения Армении за год выросла в 1,6 раз
Пашинян: Для преодоления кризиса Армения нуждается в финансовой поддержке международного сообществаПашинян: Для преодоления кризиса Армения нуждается в финансовой поддержке международного сообщества
Россия отправит 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива Армении - МИДРоссия отправит 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива Армении - МИД
USAID готово поддержать правительство Армении в сфере быстрого реагирования на сложившуюся ситуациюUSAID готово поддержать правительство Армении в сфере быстрого реагирования на сложившуюся ситуацию
Азербайджанская сторона впервые опубликована фото Давида Бабаяна после плененияАзербайджанская сторона впервые опубликована фото Давида Бабаяна после пленения
Айк Мамиджанян: Говорить о победе армянской дипломатии по итогам встречи в Гранаде не приходитсяАйк Мамиджанян: Говорить о победе армянской дипломатии по итогам встречи в Гранаде не приходится
Еврокомиссар по гуманитарным вопросам прибыл в ЕреванЕврокомиссар по гуманитарным вопросам прибыл в Ереван
Пашинян 18 октября выступит на пленарной сессии Европарламента в СтрасбургеПашинян 18 октября выступит на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге
Посольство: Россия откроет Генконсульство в Сюнике - новый шаг для развития сотрудничестваПосольство: Россия откроет Генконсульство в Сюнике - новый шаг для развития сотрудничества
Виктор Орбан категорически не поддерживает точечные санкции против представителей правительства АзербайджанаВиктор Орбан категорически не поддерживает точечные санкции против представителей правительства Азербайджана
Левон Зурабян назвал фейком утверждения властей Армении о серьезной дипломатической победе в ГранадеЛевон Зурабян назвал фейком утверждения властей Армении о серьезной дипломатической победе в Гранаде
Тихановская встретилась в Гранаде с Пашиняном и МирзояномТихановская встретилась в Гранаде с Пашиняном и Мирзояном
Литва хочет помочь Армении на выбранном ею путиЛитва хочет помочь Армении на выбранном ею пути
Гуманитарная ситуация в Арцахе будет на повестке осенней сессии ПАСЕГуманитарная ситуация в Арцахе будет на повестке осенней сессии ПАСЕ
В Баку в присущей им истерической манере отреагировали на высказывания президента Франции и резолюцию ЕвропарламентаВ Баку в присущей им истерической манере отреагировали на высказывания президента Франции и резолюцию Европарламента
Гаагский суд назначил дату слушаний по иску Армении против АзербайджанаГаагский суд назначил дату слушаний по иску Армении против Азербайджана
В МИД России рассказали о посещении миссией ООН АрцахаВ МИД России рассказали о посещении миссией ООН Арцаха
Стартовал процесс выплаты единовременной помощи в размере 100 тыс. драмов для вынужденных переселенцев из АрцахаСтартовал процесс выплаты единовременной помощи в размере 100 тыс. драмов для вынужденных переселенцев из Арцаха
Защиту Рубена Варданяна будет осуществлять адвокат его семьиЗащиту Рубена Варданяна будет осуществлять адвокат его семьи
ЦБ РА  передал данные о более чем 50 тысячах банковских картах, предоставленных перемещенным жителям Нагорного Карабаха – БагдасарянЦБ РА  передал данные о более чем 50 тысячах банковских картах, предоставленных перемещенным жителям Нагорного Карабаха – Багдасарян
Артак Бегларян: В результате военной агрессии в Арцахе 19 сентября погибло свыше 220 человек без учета пропавших без вестиАртак Бегларян: В результате военной агрессии в Арцахе 19 сентября погибло свыше 220 человек без учета пропавших без вести
Армения рассказала об этнической чистке, учиненной Азербайджаном в Арцахе на площадке 74-ой сессии Комитета ООН в ЖеневеАрмения рассказала об этнической чистке, учиненной Азербайджаном в Арцахе на площадке 74-ой сессии Комитета ООН в Женеве
Все резолюции ЕП останутся бесполезными, если исполнительная власть ЕС не предпримет соответствующих действий - АРФДВсе резолюции ЕП останутся бесполезными, если исполнительная власть ЕС не предпримет соответствующих действий - АРФД
ANCA присоединился к лидерам Конгресса и партнерам по коалиции, требующим от Байдена санкций против АзербайджанаANCA присоединился к лидерам Конгресса и партнерам по коалиции, требующим от Байдена санкций против Азербайджана
Бывшему госминистру Нагорного Карабаха была предоставлена возможность связаться с семьей - азербайджанские СМИБывшему госминистру Нагорного Карабаха была предоставлена возможность связаться с семьей - азербайджанские СМИ
Читать больше



Эксперты
У Союза армян Украины две Родины - Давид МкртчянУ Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Читать больше
Комментируемые
В Москве не видят поля для диалога с Ереваном на фоне В Москве не видят поля для диалога с Ереваном на фоне "недружественного шага" по ратификации Римского статута
Шарль Мишель пригласит Пашиняна и Алиева на встречу в Брюсселе до конца октябряШарль Мишель пригласит Пашиняна и Алиева на встречу в Брюсселе до конца октября
Депутаты НС Армении отреагировали на видеообращение бывшего министра обороныДепутаты НС Армении отреагировали на видеообращение бывшего министра обороны
Президент Нагорного Карабаха уже находится на территории Армении - СМИПрезидент Нагорного Карабаха уже находится на территории Армении - СМИ
Брэд Шерман призвал США вооружить АрмениюБрэд Шерман призвал США вооружить Армению
Арцах должен стать новой миссией армянского народа,  в противном случае будут потеряны оставшиеся осколки государственности - экспертАрцах должен стать новой миссией армянского народа,  в противном случае будут потеряны оставшиеся осколки государственности - эксперт
Мэл Гибсон о ситуации в Арцахе: Мы являемся свидетелями современного геноцидаМэл Гибсон о ситуации в Арцахе: Мы являемся свидетелями современного геноцида
Республика Арцах прекратит свое существование 1 января 2024 года - указ президентаРеспублика Арцах прекратит свое существование 1 января 2024 года - указ президента
В Совфеде России заявили о невозможности помощи Варданяну, а в Институте Лемкина призвали обеспечить его безопасностьВ Совфеде России заявили о невозможности помощи Варданяну, а в Институте Лемкина призвали обеспечить его безопасность
Депутат: СНБ Армении должна выяснить, как, через кого и вокруг чего Самвел Бабаян вел переговоры с АзербайджаномДепутат: СНБ Армении должна выяснить, как, через кого и вокруг чего Самвел Бабаян вел переговоры с Азербайджаном
ООН готова оказать содействие в предоставлении помощи населению, затронутому ситуацией в Нагорном КарабахеООН готова оказать содействие в предоставлении помощи населению, затронутому ситуацией в Нагорном Карабахе
Джо Байден написал письмо Пашиняну, и пообещал поддержку в преодолении гуманитарных последствий в АрцахеДжо Байден написал письмо Пашиняну, и пообещал поддержку в преодолении гуманитарных последствий в Арцахе
Президент Франции обвинил Россию в пособничестве Азербайджану по вопросу АрцахаПрезидент Франции обвинил Россию в пособничестве Азербайджану по вопросу Арцаха
Эксперт: главное оружие россиян в Армении - Пашинян, все остальные - просто игрушкиЭксперт: главное оружие россиян в Армении - Пашинян, все остальные - просто игрушки
Пашинян- предатель и преступник? Hо!: Зампред РПА обвинил российские медиа- персонажи в ангажированностиПашинян- предатель и преступник? Hо!: Зампред РПА обвинил российские медиа- персонажи в ангажированности