Понедельник, 9 Октября 2023 13:12

АрмИнфо. Российская сторона всегда была и остается приверженной союзничеству и стратегическому партнерству с Арменией, тем договоренностям, которые существуют. Об этом в интервью РБК заявил заместитель министра иностранных дел России, курирующий отношения со странами СНГ, Михаил Галузин, касаясь напряженности в отношениях между Ереваном и Москвой.

"Мы исходим из необходимости сохранять и укреплять те самые многовековые тесные связи между российским и армянским народами, которые очень многое дали обоим народам и обеим странам для их развития. И тем неприятнее видеть шаги со стороны официального Еревана, которые, на наш взгляд, обусловлены явно противоположной логикой, чем та, которую я вам попытался изложить. Налицо эскалация антироссийской риторики в высказываниях армянских официальных лиц, нагнетание недружественной информационной кампании в армянском медиапространстве. Все это зиждется на абсолютно несостоятельном нарративе о том, будто бы Россия не помогла Армении, будто бы Россия не защитила армянское население Нагорного Карабаха", - сказал он.

По его словам, это такая лежащая на поверхности пропагандистская риторика, но надо ведь видеть глубинные причины и истоки тех событий, которые произошли 19-20 сентября. В этом ключе он напомнил, что 9 ноября 2020 года лидерами было подписано трехстороннее заявление, определявшее модальности движения к мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией и подходы в том числе к решению проблемы Нагорного Карабаха.

"И наряду с теми треками нормализации, о которых я сказал выше, существовала еще и джентльменская договоренность о том, что статус Карабаха будет определяться в будущем. Все из этого исходили. Но почти год назад в этой картине произошли существенные изменения. В октябре 2022 года на саммите Армения - Азербайджан под эгидой Евросоюза Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана и принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану.

Была подтверждена действенность Алма-Атинской декларации от декабря 1991 года, которая определяла границу между новыми независимыми государствами, возникшими после распада Советского Союза в пределах границ между республиками времен СССР", - сказал он.

Галузин еще раз подчеркнул, что армянское руководство признало Нагорный Карабах частью Азербайджана и подтвердило это признание в мае 2023 года на очередном аналогичном мероприятии Армения - Азербайджан - Евросоюз.

"И это кардинально поменяло условия, при которых подписывалось совместное заявление от ноября 2020 года, и ситуацию вокруг российского миротворческого контингента. Это было разворотом позиции официального Еревана на 180 градусов. Потому что нынешнее руководство Армении по приходе к власти несколько лет назад официально заявляло, что Арцах, как они называют Карабах, - это Армения", - подчеркнул дипломат.

Галузин добавил, что на этапе, когда армянское руководство признавало Карабах частью Азербайджана, не было сказано ни слова о правах и безопасности карабахских армян. "В соответствующих документах, опубликованных Евросоюзом, об этом не сказано ничего. Ситуация кардинальным образом изменилась, и обвинять нас в том, что мы чего-то не выполнили, очень странно. Надо вспомнить и о том, что до этого Россия и другие члены ОДКБ были готовы направить в Армению наблюдательную миссию ОДКБ, но, к сожалению, со стороны высшего армянского руководства мы получили отказ. Вместо этого в Армению была призвана наблюдательная миссия Евросоюза, которая никакой стабилизирующей роли не сыграла", - заверил замглавы МИД РФ.

Касаясь перспектив двусторонних отношений, Газулиз подчеркнул, что Москва по вопросу российско-армянских отношений всегда исходила из того, что на официальном уровне будет решать сложные вопросы профессионально, по дипломатическим каналам, без каких-то эмоциональных вбросов в медиапространство.

"Но, к сожалению, от армянской стороны мы увидели нагнетание публичной недружественной риторики в отношении России. Вследствие чего мы были вынуждены опубликовать упомянутое вами заявление от 25 сентября. То есть мы перевели эту полемику в публичное пространство только после того, как накал антироссийской риторики официального Еревана начал зашкаливать.

Я не хочу тут приводить все наши аргументы, свидетельствующие о недружественном поведении официального Еревана. Но напомню лишь о таких шагах, как проведение армяно-американских военных учений на фоне отказа от учебно-тренировочных мероприятий в рамках ОДКБ. О таких вызывающих шагах, как поездка супруги премьер- министра Армении в Киев и общение с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, как общение спикера армянского парламента господина [Алена] Симоняна с его украинским коллегой [Русланом] Стефанчуком. В последнее время в Ереван зачастили разного рода гости из Европы, которые тоже воспользовались Ереваном как трибуной для разного рода антироссийских заявлений.

И все-таки мы очень рассчитываем, что в Ереване будут адекватно оценивать важность российско-армянского партнерства. И будут исходить прежде всего из тех прочных многовековых связей, которые объединяют народы России и Армении", - подытожил он.